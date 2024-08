ganpati idol making from 20 thousand tons of soil nagpur will be the center for ganpati clay idols Sakal

सकाळ वृत्तसेवा - पराग मगर नागपूर : गणरायाच्या आगमनाला काहीच दिवस उरले आहेत. निराकार रुपाला मातीच्या मूर्तीतून आकार देण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. जवळपास २० हजार टन मातीतून गणेशमूर्ती आकार घेत असल्याची माहिती आहे. विशेष म्‍हणजे नागपूर हे खास मातीच्या मूर्तीचे हब होत असल्‍याचे चित्र आहे. Loading content, please wait...