एचआरसीटी स्कोअर २३, तरीही गुरुदेव यांनी व्हेंटीलेटर न लावता केली कोरोनावर मात

टेकाडी (जि. नागपूर) : कोरोना संसर्गाच्या (corona virus) रुग्णाला शिस्त, संयम आणि रुग्णाचा सकारात्मक दृष्टिकोन त्याला ठणठणीत बरा करू शकतो. मग रुग्णालय कुठलंही असो. त्याने कसलेही मानसिक दडपण न घेता डॉक्टरांचा सल्ला आणि स्वतःची काळजी घेतल्याने कोरोनावर सहज विजय मिळवू शकतो अशी सहज गोष्ट सांगून गेले २३ चा एचआरसीटी स्कोर (HRCT score) असलेले कांद्री येथील ४७ वर्षीय गुरुदेव चकोले. प्राणवायूची पातळी खालावल्यांतर अनेक रुग्णालयांनी व्हेंटिलेटरची (ventilator) गरज सांगितली. मात्र, त्यांनी तिथेच स्थानिक जवाहरलाल नेहरू रुग्णालयात (J N hospital kandri) निव्वळ ऑक्सिजन (oxygen), डॉक्टरांच्या यशस्वी उपचाराने त्यांना कोरोनामुक्त केले. गुरुवारी आपल्या कुटुंबासोबत त्यांनी लग्नाचा २३ वा वाढदिवस आनंदाने साजरा केला. (gurudeo chakole beat corona without ventilator even hrct score is 23 in tekadi of nagpur)

गुरुदेव चकोले यांनी स्वतःचे ०३ एप्रिल रोजी लसीकरण करून घेतले. त्यानंतर येणारा ताप दगा देऊन गेला. ताप कमी होत नसल्याने तब्बल नऊ दिवसांनी १२ एप्रिल रोजी स्वतःची कोरोना चाचणी करून घेतली असता ते बाधित असल्याचे निष्पन्न झाले. आरोग्य केंद्राच्या औषधांवर त्यांनी पाच दिवस घरीच काढले. त्रास कमी न होता तो आणखी तीव्रतेने वाढला. कुटुंबाच्या मनात धास्ती भरली. खासगी रुग्णालयात धाव घेत सिटी स्कॅन केले. एचआरसीटी स्कोर २३ चा आला. त्यानंतर शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी कमी व्हायला सुरुवात झाली. त्यानंतर खासगी रुग्णालयायाची धावपळ सुरू झाली. डॉक्टरांनी त्यांना व्हेंटिलेटर लागत असल्याचे सांगितले. कुठे बेड आणि व्हेंटिलेटर मिळत नव्हते तर कुठे डॉकटर सिटी स्कोअर पाहून उपचाराला नकार देत होते. अखेर ते खंबीर झाले आणि कांद्री स्थित जवाहरलाल नेहरू रुग्णालयात २० एप्रिल रोजी ते दाखल झाले. डॉक्टरांनी उपचाराला सुरुवात केली. चकोले यांनी उपचाराला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. कुठलेही व्हेंटिलेटर न लावता अखेर चकोले हे २९ एप्रिल रोजी ठणठणीत झाले. त्यांनी निगेटीव्ह विचारांपासून स्वतःला दूर ठेवलं. मित्र, कुटुंब यांचे सकारात्मक फोन ते घेऊ लागले. काही दिवसांनी सर्व लक्षणे बंद झाली आणि गुरुदेव चकोले यांनी कोरोनावर चुटकीत मात केली.