शूद्र असल्याने मला टार्गेट केलं जातंय; सुनिल तटकरेंचा सुप्रिया सुळेंवर निशाणा

नागपूर- राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यावर पलटवार केला आहे. मी शूद्र असल्याने मला टार्गेट केलं जात आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. सुनिल तटकरे नागपूरमध्ये एका कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी त्यांनी शरद पवार गटाच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यावर निशाणा साधला.

सुप्रिया सुळे यांनी बोलताना सुनिल तटकरे यांचा उल्लेख महासंसदरत्न म्हणून केला होता. याला प्रत्युत्तर देताना त्यांनी दावा केला की. मी एका अल्पसंख्याक समूदायातून येतो. त्यामुळे मी त्यांच्यासाठी सॉफ्ट टार्गेट असेन, असं म्हणत त्यांनी निशाणा साधला. ( i belong to backward class so they targeting me said ajit pawar group sunil tatkare to supriya sule)

तटकरे नेमकं काय म्हणाले?

सुनिल तटकरे म्हणाले की, महासंसदरत्न असा माझा उल्लेख त्या का करतात मला कळत नाही. कदाचीत मी क्षूद्र आहे. मी अल्पसंख्याक समूदायात मोडतो. मी ज्या समाजात जन्मलो त्याचा आदर शरद पवार अनेकदा व्यक्त करतात पण, कदाचित मी त्यांचा सॉफ्ट टार्गेट असू शकतो. माझ्यावर टीका केल्यामुळे त्यांना काही साध्य होत असेल त्यामुळेच ते माझ्यावर टीका करत असतील.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी सुप्रिया सुळे यांनी सुनिल तटकरे यांची खासदारकी रद्द करावी अशी मागणी लोकसभा सभापती ओम प्रकाश बिर्ला यांच्याकडे केली होती. गेल्या अनेक दिवसांपासून त्यांचे अपात्रता प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यांनी व्हिपचे देखील उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे यावर लवकर निर्णय घ्यावा अशी मागणी त्यांनी सभापतींकडे केली होती.

सुनिल तटकरे यांनीही सुप्रिया सुळे यांना अपात्र ठरवावे यासाठी सभापतींना पत्र लिहिले होते. त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांचे पत्र सभापतींकडे प्रलंबित आहे. तेव्हापासून तटकरे आणि सुळे यांच्यामध्ये कलगीतूरा रंगला आहे. (Latest Marathi News)