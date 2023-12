Jitendra Awhad : शिंदे सेना व राष्ट्रवादी भाजपला नको? जितेंद्र आव्हाडांच्या ट्विटने खळबळ

jitendra awhad tweet on x cm shinde group and ncp ajit pawar bjp dont want politics sakal

सकाळ वृत्तसेवा Nagpur News : शिंदे सेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी गद्दार असल्याने त्यांना सोबत घेऊन आगामी निवडणुका लढू नये त्यापेक्षा स्वबळावर लढावे, असे भाजपच्या प्रमुख व कट्टर पदाधिकाऱ्यांच्या मनात असल्याचे ट्विट करून माजी मंत्री व राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. विशेष म्हणजे याबाबतची चर्चा अधिवेशनादरम्यान राजकीय वर्तुळात असल्याची पुस्ती त्यांनी जोडली. ट्विटबाबत बोलताना आव्हाड यांनी आपण ही कुजबूज विधानसभा अधिवशनादरम्यान ऐकली असल्याचे सांगितले. त्यामुळे शिंदे सेना व अजित पवार गटाच्या आमदारांमध्ये मोठी अस्वस्थता आहे. हिवाळी अधिवेशना दरम्यान, भाजप व संघाच्या बैठकीत उपरोक्त मत मांडण्यात आले. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार व त्यांचे सहकारी गद्दार आहेत. त्यांना सोबत घेतल्याने भाजपची प्रतिमा मलीन झाली आहे. मतदारांमध्ये रोष आहे. त्यांना सोबत घेऊन निवडणुका लाढल्यास याचा फटका भाजपला बसू शकतो. भाजपच्यावतीने केलेल्या सर्वेत फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे जनता प्रचंड नाराज असल्याची आढळले. जनतेचा कल महाविकास आघाडीकडे आहे. हे बघून भाजपने गद्दारांना सोबत घेऊ नये असा विचार भाजप करीत असल्याचे आव्हाड यांनी सांगितले. स्वतःची प्रतिमा सुधारण्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक कमळावरच लढावी असाही मतप्रवाह भाजपात आहे. मला भाजपचे नेमके काय ठरले हे माहीत नाही. मात्र संघ-भाजपची एक बैठक नक्की झाली. तसे मी महायुतीच्या नेत्यांकडूनच ऐकले असल्याचा दावा आव्हाडांनी केला. निधीवरून आघाडीत मतभेद सत्ताधारी महायुतीने निधी वाटप करताना महाविकास आघाडीच्या काही प्रमुख नेत्यांचाच विचार केला. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनीच निधी नाकारायला हवा होता असे सांगून आव्हाड यांनी भाजपच्या निधीवाटपावर रोष व्यक्त केला. त्यांचा सर्व रोख काँग्रेसच्या नेत्यांवर होता. मी स्वतःसाठी नव्हे तर मतदारांसाठी निधी मागत होतो. मात्र भाजपने माझ्या मतदारसंघातील मतदारांवर अन्याय केला असल्याचे आव्हाडांनी नागपूरमध्ये पत्रकारांसोबत बोलताना सांगितले.