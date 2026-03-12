Nagpur News: नागपूर-जबलपूर महामार्गालगत खैरी शिवारात कुजलेल्या अवस्थेत अनोळखी इसमाचा मृतदेह; हत्येचा संशय

कामठी : नागपूर-जबलपूर राष्ट्रीय महामार्गालगत खैरी शिवारातील घनदाट जंगलात सुमारे ४५ वर्षीय अनोळखी इसमाचा कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. घटनास्थळावरील परिस्थिती पाहता हा प्रकार हत्या असल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी (ता.११) खैरी शिवारातील जंगल परिसरात सांडपाण्यालगत एका अनोळखी इसमाचा मृतदेह पडलेला असल्याची माहिती मिळाली. माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक महेश आंधळे, सहाय्यक पोलिस उपायुक्त अंकुश खेडकर तसेच पोलिस उपायुक्त डॉ. निखिल पखाले यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. kamthi-khaire-forest-unidentified-man-decomposed-body-police-investigation-nagpur-jabalpur-highway.पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून मृतदेह ताब्यात घेतला. तपासादरम्यान हा मृतदेह मागील तीन ते चार दिवसांपासून त्या ठिकाणी पडून असल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले. इसमाची ओळख पटू नये म्हणून त्याच्या चेहऱ्यावर ठेचून मारहाण केल्याचे तसेच पोटावर धारदार शस्त्राने वार केल्याच्या जखमा प्रथमदर्शनी दिसून आल्या..यावरून हा प्रकार हत्या असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. घटनास्थळी पाहणी केली असता मृतदेहाजवळ दारूच्या बाटल्या, सिगारेटचे पाकीट, चपला तसेच रक्ताचे डाग आढळून आले..Nagpur News: “कोंढाळी खापरे शिवारात गूढ मृत्यू; अज्ञात इसमाचा शव कुजलेल्या अवस्थेत, पोलिसांचा गुप्त तपास सुरू”.त्यामुळे कुठल्यातरी कारणावरून वाद होऊन ही हत्या झाल्याचा अंदाज पोलिसांकडून वर्तविण्यात येत आहे. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कामठी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आला असून मृताची ओळख अद्याप पटलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.