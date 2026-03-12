नागपूर

Nagpur News: नागपूर-जबलपूर महामार्गालगत खैरी शिवारात कुजलेल्या अवस्थेत अनोळखी इसमाचा मृतदेह; हत्येचा संशय

Nagpur Crime: कामठी तालुक्यातील खैरी शिवारातील जंगलात अनोळखी इसमाचा मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत आढळला. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात चेहऱ्यावर ठेचून मारहाण आणि पोटावर धारदार शस्त्राने वार झाल्याचे लक्षात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
कामठी : नागपूर-जबलपूर राष्ट्रीय महामार्गालगत खैरी शिवारातील घनदाट जंगलात सुमारे ४५ वर्षीय अनोळखी इसमाचा कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. घटनास्थळावरील परिस्थिती पाहता हा प्रकार हत्या असल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे.

