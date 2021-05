वाचकांना पुस्तकांची भूक मात्र दुकानं बंद; व्यावसायिकांचं तब्बल दोनशे कोटींचं नुकसान

नागपूर : ‘वाचाल तर वाचाल’ अशी म्हण प्रचलित आहे. मात्र, पुस्तकांची दुकाने (Books stores) लॉकडाउनमुळे बद असल्याने अनेकांचे वाचन बंद झाले आहे. त्यामुळे, २०१९-२०२०, २०२०-२१ आणि २०२१-२२ (दोन महिने) या आर्थिक वर्षांचा विचार केल्यास सुमारे दोनशे ते अडीचशे कोटी (Financial loss) रूपयांचा फटका या व्यवसायाला बसला आहे. (Loss of 200 crore to book markets due to corona in Nagpur)

शालेय पुस्तके वगळल्यास राज्यामध्ये आज एक ते दीड हजार पुस्तक विक्रेते आहेत. पुस्तक प्रकाशकांसह या साखळीतील पुस्तक विक्रेते, लेखक, डीटीपी ऑपरेटर, चित्रकार, बाइंडर, दुकानातील कर्मचारी अशा अनेकांना याचा फटका बसतो आहे. तोट्या अभावी ललित साहित्याचे अनेक दुकाने बंद करण्यात येत आहे. दुकानांसह वाचनालये देखील बंद असल्याने वाचकांना खाद्य मिळणे बंद झाले आहे. तर, ग्रंथालयांना अनुदान मिळणे देखील बंद असल्याने प्रकाशन व्यवसायाच्या संपूर्ण आर्थिक वाटा बंद झाल्या आहेत.

विक्रीसाठी व्हाट्सॲपचा आधार

आपला चरितार्थ भागविण्यासाठी काही पुस्तक विक्रेते व्हाट्सॲपच्या माध्यमातून पुस्तकांची यादी मागवित आहेत. स्पीड पोस्ट किंवा इतर माध्यमातून ही पुस्तके वाचकांना घरपोच पुरविल्या जात आहेत.

पुस्तक प्रकाशक आणि त्याची विक्री दिवसेंदिवस अवघड गोष्ट बनत चालली आहे. ‘कागदाद्वारे कोरोना पसरत नाही’ असे मत तज्ज्ञांनी पूर्वीच व्यक्त केले आहे. शिवाय, पुस्तकांच्या दुकानात एका वेळी खूप गर्दी देखील होत नाही. या आधारे मुख्यमंत्र्यांना आम्ही पत्र पाठवून पुस्तक विक्रीचे दुकाने व कार्यालय सुरू ठेवण्यास परवानगी मागितली आहे. -अनिल कुलकर्णी, कार्याध्यक्ष, मराठी प्रकाशक परिषद.

ऑनलाइन शिक्षणाच्या तुलनेत मुलांसाठी पुस्तकी ज्ञान प्रभावी आहे. मुले ऐकून जी गोष्ट शिकतात ती त्यांना कमी लक्षात राहते. याचा मुलांवर दूरगामी परिणाम होतील. मुख्यत: वाचनासाठी किंवा अभ्यासासाठी पुस्तक न मिळाल्यास भविष्यामध्ये मुलांच्या तत्त्वांवर परिणाम होईल. -डॉ. अविनाश गावंडे, बालरोग तज्ज्ञ

