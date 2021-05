मुलीच्या जीवासाठी तब्बल पाचव्यांदा पायपीट, पण मंजूर झाल्यावरही मिळालं नाही इंजेक्शन

नागपूर : कोरोनावर (coronavirus) मात केलेल्या एका मुलीला म्युकरमायकोसिस (mucor micosys) या बुरशीजन्य आजाराने ग्रासले. या आजारावरील अँटी-फंगल इंजेक्शन ‘अम्फोटेरिसिन-बी’ इंजेक्शनचा तुटवडा (shortage of amphoteresin b injection) असल्याने या मुलीच्या वडिलाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात (nagpur collector office) खेटा घालून पाच इंजेक्शन मंजूर केले. जिल्हा प्रशासनाने शासकीय दंत रुग्णालय व महाविद्यालायतून (nagpur government dental college and hospital) इंजेक्शन घ्यावे, अशी सूचना करणारे पत्र वडिलांना दिले. मागील चार दिवसांपासून ते इंजेक्शनसाठी खेटा घालत आहेत. मात्र, दंत प्रशासनाने त्यांना इंजेक्शन न देता, दोन दिवसांपूर्वी यायला हवे होते, असे सांगितल्याचा प्रकार उघडकीस आला. हे इंजेक्शन दुसऱ्या कुणाला लावले की काळाबाजार विकले, असा प्रश्न उपचाराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या त्या मुलीच्या वडिलांनी केला आहे. (man not get amphoteresin b injection even after collector office permission in nagpur)

लेकीचा जीव वाचवण्यासाठी शासकीय दंत रुग्णालयात तसेच मेडिकलमध्ये इंजेक्शनसाठी खेटा घालणाऱ्या त्या वडिलांचे नाव डॉ. माहेश्वरी. त्यांची मुलगी सृष्टी रामदासपेठेतील अर्नेजा हॉस्पिटलमध्ये दाखल आहे. उपचार करणाऱ्यांना डॉक्टरांनी ‘अम्फोटेरिसिन-बी’ची सोय करा असे सांगितल्यानंतर डॉ. माहेश्वरी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात या इंजेक्शनची मागणी केली. वारंवार जाऊन पाच इंजेक्शन मंजूर केले. तसा आदेश डॉ. माहेश्वरी यांना व्हॉट्सअ‌ॅपवर आला. हे पत्र घेऊन डॉ. माहेश्वरी शासकीय दंत रुग्णालय व महाविद्यालय येथे चार दिवसांपासून ‘अम्फोटेरिसिन-बी’ची मागणी करण्यासाठी जात आहेत. अधिष्ठाता डॉ. मंगेश फडनाईक यांना भेटल्यानंतर त्यांनी दोन दिवसांपूर्वी यायचे होते, असे सांगितले. अशाप्रकारे मागील चार दिवसांपासून ‘अम्फोटेरिसिन-बी’चा डोस मुलीला मिळाला नाही. यामुळे अनुचित घटना घडल्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. याबाबत दंतचे अधिष्ठाता डॉ. फडनाईक यांच्याशी संपर्क साधला, परंतु होऊ शकला नाही.