Maratha Reservation: "कुणबी प्रमाणपत्र घेणार का?"; CM शिंदे अन् अजितदादांनी स्पष्ट केली भूमिका

नागपूर : राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला आहे. यावरुन राज्यातील मराठा आमदार आणि नेते वारंवार टार्गेट झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर अधिवेशनाची सांगता झाल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना प्रश्न विचारला की, तुम्ही कुणबी प्रमाणपत्र घेणार का? यावर दोघांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली. (Maratha Reservation will take Kunbi certificate CM Eknath Shinde and Ajit Pawar clarified their stand)