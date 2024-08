Ajani Railway Station : अजनी रेल्वे स्थानकाच्या विकासकामासाठी मेगा ब्लॉक; प्लॅटफॉर्म क्रमांक २ व ३ तब्बल शंभर दिवस बंद

Ajani Railway Station : Mega Block for Development of Ajani Railway Station; Platform No. 2 and 3 closed for almost 100 days sakal

सकाळ वृत्तसेवा नागपूर : अजनी रेल्वे स्थानकाच्या विकासकामासाठी मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार असून प्लॅटफॉर्म क्रमांक २ व ३ तब्बल शंभर दिवस बंद राहणार आहेत. अजनी-अमरावती एक्स्प्रेस कोणत्या स्थानकावरून चालवावी, याबाबत लवकरच निर्णय घेणार असल्याची माहिती मध्य रेल्वेचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक मनीष अग्रवाल यांनी पत्रपरिषदेत दिली. Loading content, please wait...