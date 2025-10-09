नागपूर

MIDC Closed: विदर्भातील १ हजार २४६ उद्योग पडले बंद; उच्च न्यायालयातर्फे गंभीर दखल; उद्योगक्षेत्राची दयनीय स्थिती

Mumbai High Court Takes Suo Moto Action on MIDC Closed Units: नागपूर-एमरावतीतील १,२४६ बंद युनिट्सवर मुंबई उच्च न्यायालयाची स्वतःहून जनहित याचिका विदर्भातील एमआयडीसी उद्योग वसाहतींचे बंद पडलेले युनिट्स प्रश्न बनले गंभीर.
नागपूर : महाराष्ट्र उद्योग विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) चालवलेल्या विविध उद्योग वसाहतींमधील बंद पडलेल्या युनिट्सचा प्रश्न काळजीचा विषय बनला आहे. सध्या विदर्भातील अकरा जिल्ह्यांतील उद्योग वसाहतींमध्ये १ हजार २४६ युनिट्स बंद असल्याची माहिती अलीकडेच माध्यमांनी उजेडात आणली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या वृत्ताला गंभीर बाब असल्याचे नमूद करीत स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

