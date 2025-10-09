MIDC Closed: विदर्भातील १ हजार २४६ उद्योग पडले बंद; उच्च न्यायालयातर्फे गंभीर दखल; उद्योगक्षेत्राची दयनीय स्थिती

नागपूर : महाराष्ट्र उद्योग विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) चालवलेल्या विविध उद्योग वसाहतींमधील बंद पडलेल्या युनिट्सचा प्रश्न काळजीचा विषय बनला आहे. सध्या विदर्भातील अकरा जिल्ह्यांतील उद्योग वसाहतींमध्ये १ हजार २४६ युनिट्स बंद असल्याची माहिती अलीकडेच माध्यमांनी उजेडात आणली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या वृत्ताला गंभीर बाब असल्याचे नमूद करीत स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे..या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. या वृत्तानुसार, नागपूर आणि अमरावती या दोन विभागांतर्गत येणाऱ्या विदर्भातील अकरा जिल्ह्यांत उद्योग वसाहती आहेत..नागपूर विभागात ५२ तर अमरावती विभागात ४६ उद्योग वसाहती आहेत. नागपूर विभागात ८ हजार ९८१ भूखंड असून त्यापैकी ७ हजार ५०६ भूखंड वाटप झाले आहेत. यात ४ हजार २१९ युनिट्स कार्यरत आहेत. तर, ८२९ युनिट्स बंद आहेत. अमरावती विभागात ४६ उद्योग वसाहती असून यात ७ हजार १८५ भूखंड आहेत, त्यापैकी ६ हजार ५२५ भूखंड वाटप झाले आहेत. यात २ हजार ५२६ युनिट्स कार्यरत आहेत..तर, ४१७ युनिट्स बंद आहेत. तसेच, एमआयडीसीशिवाय विदर्भात १० सहकारी उद्योग वसाहती आहेत. सहकारी उद्योग वसाहती ही उद्योगांच्या वाढीसाठी तयार केलेली एक योजना आहे, ज्यात उद्योजक सहकारी पद्धतीने एकत्र येऊन उद्योग सुरू करतात आणि त्यातील नफा किंवा तोटा वाटून घेतात. या योजनेत राज्य शासनाकडून आर्थिक मदत, भाग भांडवलातील हिस्सा आणि तांत्रिक सल्ला मिळतो..OBC Reservation Nagpur Protest: नागपुरात उद्या सकल ओबीसी समाजाचा महामोर्चा; विदर्भातील ओबीसी समाज लाखोंच्या संख्येने एकवटणार.याचा मुख्य हेतू शहरी भागातील उद्योगांना ग्रामीण भागात हलवून रोजगार संधी निर्माण करणे आहे. विदर्भातील १० सहकारी उद्योग वसाहतींमध्ये एकूण २ हजार ३२७ भूखंड आहेत. त्यापैकी २ हजार २४८ भूखंड वाटप झाले असून १ हजार ५९३ युनिट्स कार्यरत आहेत. तर १२० युनिट्स बंद पडले आहेत, अशी माहिती बातमीत होती. खंडपीठाने या बातमीची नोंद घेत या विषयावर स्वतःहून जनहित अर्ज नोंदवण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने ॲड. संकेत चरपे यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली असून त्यांना या विषयावर योग्य जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.