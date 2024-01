Nagpur News : एसटी चालकांच्या हाती आरटीओचे ‘स्टेअरिंग’; अतिरिक्त चालक जाणार प्रतिनियुक्तीवर

msrtc st employee get job in rto with an application nagpur esakal

सकाळ वृत्तसेवा Nagpur News : राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी)मध्ये अतिरिक्त असलेल्या चालकांची चाचपणी केली जात आहे. या चालकांना प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ)मध्ये कायमस्वरूपी प्रतिनियुक्ती मिळणार आहे. मात्र, यासाठी चालकांना इच्छुक असल्याचा अर्ज करावा लागणार आहे. परिवहन विभागाच्या वाहनावर चालक हवे आहेत. आरटीओ आता एसटीकडे अतिरिक्त चालक आहेत का? याची चाचपणी करीत आहे. त्यामुळे एसटीच्या मुख्यालयाने राज्यभरातील आगारात अतिरिक्त चालक कुठे आहेत का? याची माहिती मागविली आहे. नागपूर विभागातील आठ आगारांची माहिती गोळा केली जात आहे. कोणत्या आगारात किती चालक असून त्यात अतिरिक्त आहेत. याची माहिती घेण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे ज्या जिल्ह्यात चालक अतिरिक्त आहेत. त्यांना त्याच जिल्ह्याच्या आरटीओ कार्यालयात कायमस्वरूपी प्रतिनियुक्ती मिळणार आहे. हा चालकांचा ऐच्छिक प्रश्न राहणार असून त्याकरिता अर्ज करावा लागणार आहे. मात्र, याबाबत चालकांमध्ये संभ्रम आहे. वेतन, सेवा शर्ती व सुविधांबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. आरटीओ कंत्राटीच्या सेवाशर्ती आपल्याला सुद्धा लागू तर करणार नाही? अशी चर्चा त्यांच्यात आहे. आरटीओमध्ये संधी तरी मनात धास्ती एकदा कर्मचारी एसटी महामंडळातून बाहेर पडला तर त्यांना पुन्हा एसटीत काम करण्याची संधी मिळेल की नाही, याविषयी कर्मचाऱ्यांच्या मनात धास्ती निर्माण झाली आहे. आरटीओ कार्यालयात प्रतिनियुक्ती मिळाल्यानंतर तिकडे वेतन वेळेत मिळेल का, याविषयी साशंकता वाटते. याशिवाय आरटीओने कंत्राटी म्हणून भविष्यात काढून टाकले. तर कोणाकडे दाद मागायची. याविषयी चालकांच्या मनात धास्ती निर्माण झाली आहे. आगारनिहाय अतिरिक्त चालकांची माहिती मुख्यालयाकडून मागविण्यात आली आहे. इच्छुक असलेल्या चालकांनी अर्ज करायचा आहे. त्याचे वेतन आरटीओकडून मिळेल. ही प्रतिनियुक्ती कायमस्वरूपी राहणार आहे. - श्रीकांत गभने,उपमहाव्यवस्थापक- नागपूर व अमरावती प्रादेशिक विभाग (एसटी महामंडळ)