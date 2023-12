Nagpur Corona Update : एकाच दिवशी आढळले ८ बाधित; जिनोम सिक्वेसिंगचे अहवाल प्रलंबित

nagpur corona update in one day found 8 patients of corona infected doctor health safety esakal

सकाळ वृत्तसेवा Nagpur News : शहरात पुन्हा कोरोना वाढू लागला असला तरी नागपूरकरांना आता त्याची धास्ती उरलेली नाही. उपराजधानीत गुरुवारी (ता.२८) एकाच दिवशी ८ जणांना कोरोनाची बाधा झाल्याचा अहवाल आला. मात्र शहरातील वातावरण मात्र जैसे थे आहे. रस्त्यांवरील गर्दी कायम आहे. ज्या वेगाने संसर्ग वाढत आहे, त्याच गतीने जानेवारीत कोरोनाच्या या नव्या व्हेरियंटची ही लाट ओसरेल, असे तज्ज्ञांचे भाकित आहे. गुरुवारी आढळलेल्या बाधितांमध्ये ४ जण लक्ष्मीनगर झोनमधील आहेत. तर ३ रुग्ण हनुमाननगर झोनमधील आहेत. एक रुग्ण धंतोली झोनमधील आहे. त्यांचे सर्वांचे नमुने जिनोम सिक्वेसिंगसाठी पाठवण्यात येणार आहेत. यापूर्वी पाठवण्यात आलेल्या १४ जिनोम सिक्वेसिंगच्या नमुन्याचा अद्याप अहवाल आला नाही. यामुळेच नागपूरकरांना कोरोनाच्या नव्या जेएन१ या नव्या व्हेंरियंटबद्दल धास्ती नसल्याचे बोलले जात आहे. उपराजधानीत १३ सक्रिय रुग्ण आठ दिवसांपूर्वी नागपुरात एकही कोरोनाचा सक्रिय रुग्ण नव्हता. आठ दिवसांत शहरात १३ जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. यामुळे संसर्गाची गती वाढत आहे. मात्र अद्याप नागपूरकरांनी नव्या व्हेरियंटची धास्ती घेतली नाही. असे आहेत बाधित हनुमानगर : ३

लक्ष्मीनगर : ४

धरमपेठ : ३

नेहरूनगर : १

नागपूर बाहेरचे : २ नववर्षामुळे मोठ्या प्रमाणात गर्दी वाढणार आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस बाधितांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता असली तरी गर्दीमध्ये मिसळणे टाळावे. नवीन व्हेरियंट असलेला जेएन १ ची तीव्रता कमी आहे. सौम्य आहे, यामुळे घाबरू नका. काळजी घ्यावी. -डॉ. गोवर्धन नवखरे, नोडल अधिकारी-साथरोग, महापालिका, नागपूर.