Nagpur Crime: 'एकतर्फी प्रेमातून परिचारिकेवर हल्ला'; जिल्हा व सत्र न्यायालयाने चार वर्षांची शिक्षा, ५० हजाराचा ठोठावला दंड

नागपूर : एकतर्फी प्रेमातून परिचारिकेवर हल्ला करणाऱ्या युवकास जिल्हा व सत्र न्यायालयाने चार वर्षांची शिक्षा, ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. प्रशांत भरसागडे असे या आरोपीचे नाव असून त्याच्यावर नंदनवन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता. या प्रकरणात न्यायाधीश नितीन जाधव यांनी निर्णय दिला. ही घटना ८ डिसेंबर २०२० रोजी घडली होती. पीडिता नंदनवन येथील एका खासगी रुग्णालयात परिचारिका होती. प्रशांतने व्हॉट्सॲपवर 'मुस्कान' नाव ठेवून स्वतःला मुलगी असल्याचे भासवत मैत्री केली. पीडितेला भेटण्यासाठी एचबी टाऊन परिसरात बोलवले. जेव्हा पीडिता तिथे पोहोचली तेव्हा 'मुस्कान' ही मुलगी नसल्याचे तिला समजले. प्रशांतने तिला नात्यासाठी गळ घातली. परंतु, तिने नकार दिला..त्यानंतर, त्याने सतत फोन करून त्रास देत लग्नासाठी दबाव टाकला आणि रुग्णालयात येऊन धमकावणे सुरू केले. घटनेच्या दीवशी पीडिता रुग्णालयात अहवाल घेण्यासाठी आली होती, तेव्हा प्रशांत तिथे पोहोचला आणि लग्नासाठी दबाव टाकू लागला. पीडितेने पुन्हा नकार दिल्यावर त्याने तिच्या पाठीवर, पोटावर आणि डोक्यावर चाकूने वार केले. त्यामुळे ती जखमी झाली. न्यायालयाने सर्व बाजू, सात साक्षीदारांची साक्ष नोंदवत प्रशांत भरसागडेला दोषी ठरविले. शासनातर्फे अभय जिकार यांनी बाजू मांडली.