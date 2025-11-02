Nagpur Mental Hospital: माती परीक्षणासह आराखडा बनविण्याचा प्रस्ताव; मनोरुग्णालयाची इमारत ‘जीर्ण, अहवाल शासनाला सादर

नागपूर : इंग्रजकालीन प्रादेशिक मनोरुग्णालयाची जीर्ण झालेली इमारत आणि विखुरलेले वॉर्ड यामुळे मनोरुग्णांचा श्वास कोंडतोय, या आशयाचे वृत्त ‘सकाळ’ने प्रकाशित केले होते..याची दखल घेत मनोरुग्णालय प्रशासनाने दगडी वॉर्डांचे अर्थात जीर्ण इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला. नुकतेच विश्वेश्वरय्या इन्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंगमधील पथकाकडून स्टक्चरल ऑडिट झाले. मनोरुग्णालयाची इमारत जीर्ण झाल्याचा अहवाल सादर झाला. नवीन इमारतीचा आराखडा तसेच माती परीक्षणाचा २६ लाखांचा प्रस्ताव प्रशासनाने राज्य शासनाकडे सादर केल्याची माहिती पुढे आली आहे..अंदाजे दीडशे वर्षांपूर्वी इंग्रजांनी बांधलेल्या जीर्ण इमारतीमध्ये विखुरलेल्या दगडी चिरेबंदी वॉर्डांमध्ये आजही मनोरुग्णांवर उपचार केले जात असल्याचे वास्तव ‘सकाळ’ने मांडल्यानंतर नागपुरातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या आधुनिकिकरणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. पान २ वर.यानंतर दगडी इमारतीचे २१ लाख रुपये खर्चून विश्वेश्वरय्या इन्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंगमधील टीमकडून स्टक्चरल ऑडिट करण्यात आले. मनोरुग्णालयाची दगडी भिंत असलेली इमारत जीर्ण झाली असल्याचा अहवाल पुढे आला. .Latest Marathi News Live Update: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.मनोरुग्णालयाची नवीन इमारत तयार करण्यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागकडे माती परीक्षण तसेच नवीन इमारतीचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून यासाठी सुमारे २६ लाख १६ हजार ९०० रुपयांचा प्रस्ताव मनोरुग्णालय प्रशासनाच्या मध्यस्थीतून राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे..इंग्रजकालीन दगडी चिरेबंदी इंग्रजांनी नागपुरात १८८४ मध्ये दगडी भिंती बांधून खुले मनोरुग्णालय उभारले होते. तेव्हापासून ही इमारत आहे तशीच आहे. पूर्वी हे रुग्णालय ''पागल आश्रय’ नावाने होते. पुढे स्वातंत्र्यानंतर १९५९ ला बाह्यरुग्ण विभाग सुरू झाला. त्यानंतर नागपूर प्रादेशिक मेंटल हॉस्पिटल असे बारसे करून त्याचे हॉस्पिटलमध्ये रुपांतर झाले. येथे अजूनही विखुरलेल्या वॉर्डात मनोरुग्ण राहतात. स्ट्रक्चरल ऑडिट करून या मनोरुग्णालयाची नवीन इमारत कधी तयार होईल, असा प्रश्न ‘सकाळ’ने उपस्थित केल्यानंतर प्रशासनाने नवीन इमारतीसाठी हालचाल सुरू केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.