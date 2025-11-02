नागपूर

Nagpur Mental Hospital: माती परीक्षणासह आराखडा बनविण्याचा प्रस्ताव; मनोरुग्णालयाची इमारत ‘जीर्ण, अहवाल शासनाला सादर

Structural Audit Report: इंग्रजकालीन प्रादेशिक मनोरुग्णालयाची जीर्ण झालेली इमारत आणि विखुरलेले वॉर्ड यामुळे मनोरुग्णांचा श्‍वास कोंडतोय, या आशयाचे वृत्त ‘सकाळ’ने प्रकाशित केले होते. याची दखल घेत मनोरुग्णालय प्रशासनाने दगडी वॉर्डांचे अर्थात जीर्ण इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला.
सकाळ वृत्तसेवा
