Nagpur Weather Update : नागपूर गारठलेलेच, पारा @ ९.८; यवतमाळचा पारा ८.७ अंशांवर

nagpur weather update winter cold temperature of 9 degree c yavatmal 8 degree c esakal

सकाळ वृत्तसेवा Nagpur News: हाडे गोठवणाऱ्या थंडीचा विदर्भात कहर सुरूच असून, बुधवारीही थंडीची तीव्र लाट अनुभवायला मिळाली. मंगळवारच्या तुलनेत आज नागपूरच्या तापमानात किंचित वाढ अवश्य झाली, मात्र बोचरे वारे व हवेतील गारठा कायम होता. विदर्भासह राज्यात लागोपाठ दुसऱ्या दिवशी यवतमाळमध्ये नीचांकी तापमानाची नोंद करण्यात आली. जसजसा डिसेंबर महिना संपतोय तसतसा हिवाळा अधिकाधिक तीव्र होत आहे. कडाक्याच्या थंडीने अख्ख्या विदर्भालाच आपल्या कवेत घेतले आहे. अपवाद वगळता बुधवारी विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यांच्या तापमानात पुन्हा घट झाली. मंगळवारी या मोसमातील नीचांकी तापमानाची नोंद झालेल्या नागपूरचा पारा ०.४ अंशाने वाढून ९.८ अंशांवर स्थिरावला. तर यवतमाळचा पारा ०.३ ने घसरून ८.७ अंशांवर आला. येथे नोंद झालेले तापमान विदर्भासह संपूर्ण राज्यात नीचांकी होते. याशिवाय गोंदिया (९.२ अंश सेल्सिअस), चंद्रपूर (९.४ अंश सेल्सिअस), गडचिरोली (९.६ अंश सेल्सिअस), वाशीम (९.८ अंश सेल्सिअस) या जिल्ह्यांमध्ये किमान तापमान दहाच्या खाली आले. अमरावती, वर्धा, अकोला, बुलडाणा, ब्रह्मपुरी येथेही थंडीचा कडाका जाणवला. प्रथमच सर्व जिल्ह्यांचा पारा १२ च्या खाली यंदाच्या हिवाळ्यात पहिल्यांदाच विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांचा पारा १२ च्या खाली आलेला आहे. गारव्यामुळे दिवसाच्याही तापमानात घसरण झाली आहे. डिसेंबरच्या उत्तरार्धातही आकाश निरभ्र राहण्याची दाट शक्यता असल्यामुळे नववर्षापर्यंत विदर्भात गारठा कायम राहणार असल्याचे प्रादेशिक हवामान विभागातर्फे सांगण्यात येत आहे. थंडीच्या लाटेने गावखेड्यांतील नागरिकच नव्हे, शहरवासीयदेखील तितकेच त्रस्त आहेत. दोन-दोन स्वेटर्स व जॅकेट घालूनही थंडी जात नसल्याची नागपूरकरांमध्ये चर्चा आहे. थंडीमुळे साध्या पंख्यांची गरगर थंडावली आहे. ऊनी कपड्यांच्या दुकानांवर वाढली गर्दी कडाक्याची थंडी व असह्य गारठ्यामुळे ऊनी कपड्यांच्या दुकानांवर गर्दी वाढली आहे. अनेक जण स्वेटर्स, जॅकेट्स, कानटोपरे, शॉल खरेदी करताना दिसून आले. त्यामुळे दुकानदारांसाठीही ही थंडी सध्या सुगीचा ठरत आहे.