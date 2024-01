नागपूर

पक्ष व चिन्ह गेल्यास कसे लढायचे ? शरद पवारांचे समर्थक चिंतेत, शिवसेनेचेच निकष राष्ट्रवादीला लागण्याची शक्यता

How to fight if party and sign go? Sharad Pawar's supporters are worried! ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत पक्ष गमावण्याचा धोका असल्याने आगामी निवडणूक कुठल्या चिन्हावर लढायची याची चिंता शरद पवार यांच्या गटातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व समर्थकांना सतावू लागली आहे.