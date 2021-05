२३ दिवसांत सव्वा लाख रुग्णांची कोरोनावर मात; २४ मृत्यू

नागपूर : जिल्ह्यात १ ते २३ मे या २३ दिवसांत कोरोनाबाधितांच्या (coronavirus) तुलनेत दुप्पट व्यक्तींनी कोरोनावर मात केली आहे. या कालावधीत ४ लाख १५ हजार ८३० चाचण्या झाल्या असून ६३ हजार २७२ कोरोनाबाधित आढळले. तर या बाधितांच्या तुलनेत १ लाख २४ हजार ६६४ लोकांनी कोरोनाला हरवले. ते ठणठणीत बरे झाले. मात्र नागपूरच्या ग्रामीण भागात कोरोनाबाधितांचा आकडा वाढत असल्यामुळे चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. रविवारी जिल्ह्यात १ हजार ४२ जण नव्याने कोरोनाबाधित आढळले. तर २४ तासांत २४ जणांचा कोरोनाने बळी घेतला. यात शहरात मात्र अवघे ७ मृत्यू कोरोनाचे आहेत. (Over one and a half lakh patients overcome corona in 23 days)

फेब्रुवारी २०२१ पासून नागपूर जिल्ह्यात कोरोनाची दुसरी लाट आली. मार्च एप्रिलमध्ये सर्वत्र हाहाकार उडाला. एकाच दिवशी ११३ जणांचा मृत्यू झाल्याची नोंद झाली होती. तर एकाच दिवशी ८ हजार कोरोनाबाधित आढळले होते. तर मेयो, मेडिकल, एम्ससह इतर शासकीय व खासगी रुग्णालयांमध्ये तसेच कोविड केअर सेंटरमध्येदेखील रुग्णाला भरती करण्यासाठी खाटा उपलब्ध होत नव्हत्या. यामुळे कोरोनाबाधितांचे खाटाच्या प्रतिक्षेत जीव गेले. तर खाटां अभावी रुग्णवाहिकेतही मृत्यू झाल्याचे वास्तव नागपूरने अनुभवले.

आता कोरोनाची लाट ओसरली. मागील २३ दिवसांत जिल्ह्यात दिवसाला सरासरी १८हजार ०७९ चाचण्या होत असून २ हजार७५० बाधित आढळून आले. तर त्याच काळात दिवसाला ५ हजार ४२० लोकांनी कोरोनावर यशस्वीरीत्या मातही केली. सद्या कोरोनाची परिस्थिती आटोक्यात आहे. रविवारी झालेल्या १८ हजार १६ चाचण्यांमध्ये १ हजार ४३ जण बाधित आढळले असून शहरातील केवळ ३०० जण तर ग्रामीण भागात ७३२ जण कोरोनाबाधित आढळून आले.

हेही वाचा: मातापित्याचे छत्र गेल्याने चारही मुली अनाथ; उईके कुटुंबावर काळाची झडप

यामुळे आतापर्यंत कोरोनाबाधितांची संख्या ४ लाख ७१ हजार ५९ झाली आहे. तर २ हजार ३२६ जणांनी कोरोनावर मात केल्याने आतापर्यंत सुमारे ४ लाख ४८ हजार ३५७ जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. शहरात आता सक्रिय कोरोनाबाधितांची संख्या ७ हजार ३१२ तर ग्रामीण भागात ६ हजार ६२२ आहे.

१ ते २३ मेदरम्यानचा कोरोनाची स्थिती

कोरोनाबाधित चाचण्या बाधित मृत्यू कोरोनामुक्त

नागपूर शहर ३०५१२३ ३४८४२ ७१३ ७२६०७

ग्रामीण भाग ११०७०७ २८१५८ ४१३ ५२०५७

जिल्ह्याबाहेरचे २७२ २७२ २७२

(Over one and a half lakh patients overcome corona in 23 days)