अहो, हा रस्ता आहे की 'सिसॉ'? ड्रेनेजमुळे वाहनचालकांचा जीव धोक्यात

नागपूर : लहानपणी तुम्ही बगीच्यामध्ये सिसॉचा आनंद घेतला आहे ना? हाच आनंद तुम्हाला रस्त्यावरून जाताना मिळाला तर कसे वाटेल? आश्‍चर्य वाटले ना? मात्र, हे खरे आहे. माटे चौकातून गोपालनगरमार्गे (gopalnagar nagpur) पडोळे चौकाकडे जाताना महापालिकेच्या (nagpur municipal corporation) कृपेने नागरिक सध्या हा अनुभव घेत आहेत. रस्ता खोदून मलवाहिनी बांधल्यामुळे खाली रस्ता आणि वर ड्रेनेज अशी परिस्थिती येथे पाहायला मिळते आहे. (people facing problem due to drainage in gopalnagar of nagpur)

महापालिकेतर्फे गोपालनगर परिसरामध्ये मलवाहिनीचे बांधकाम सहा महिन्यांपूर्वी पूर्ण करण्यात आले. नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने करण्यात आलेले हे विकासकाम वाहन चालकांसाठी मृत्यूचा सापळा ठरत आहे. माटे चौक ते पडोळे चौक मार्गावर रस्त्याच्या उंचीपेक्षा ही मलवाहिनी उंच झाल्याने ‘रस्ता आहे की सिसॉ?’ असा मिश्कील प्रश्‍न गोपालनगर येथील रहिवासी उपस्थित करीत आहेत. रस्त्याच्या तुलनेत मलवाहिनी चार ते सहा इंचाने वर बांधल्या गेल्याने या मार्गावर अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे, दुचाकी चालकांचा आपल्या वाहनावरील ताबा सुटतो आहे. या मुख्य रस्त्यावर भाजीपाल्यासह दैनंदिन उपयोगी साहित्यांची दुकाने आहेत. म्हणून, परीसरातील नागरिकांची खरेदीसाठी नेहमीच वर्दळ राहते. याशिवाय, माटे चौकातून पडोळे चौकाकडे जाणाऱ्या नागरिकांना हा मार्ग सोयीचा ठरतो. त्यामुळे, दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांसह वाहनचालकांची देखील या मार्गाने वर्दळ पाहायला मिळते. रस्त्यावर या मल वाहिनीचे काम सुरु असताना शहरवासीयांना यापूर्वी अप्रत्यक्षपणे मनस्ताप सहन करावा लागला आहेच. आता काम पूर्ण झाल्यानंतर देखील वाहनचालकांना जीव मुठीत धरुन वाहन चालवावे लागत आहे.

अशा दर्जाहीन बांधकामामुळे लोकांना खूप त्रास सहन करावा लागत आहे. रात्रीच्या वेळेस काही ठिकाणी अंधारामुळे हे चेंबर दिसत नाही. ज्यामुळे, अनेकदा गाडीचे नियंत्रण सुटून लोकांचे अपघात होत आहेत. याबाबत, आम्ही लक्ष्मीनगर मधील एका अधिकाऱ्याची भेट घेतली. त्यावर, लोकांकडून आधी महसूल जमा करून द्या, असे आश्‍चर्यकारक उत्तर मिळाले. -पंकज निघोट, जिल्हाध्यक्ष, नागपूर शहर कॉंग्रेस कमिटी ओबीसी विभाग.