Nagpur News : पैसेवारी काढणे होणार बंद? दुष्काळ सदृश स्थिती जाहीर करण्यासाठी होतो वापर

सकाळ वृत्तसेवा Nagpur News : गावांमधील दुष्काळ सदृश स्थिती निश्चित करण्यासाठी आता राज्याकडून थेट केंद्राच्या निकाषांचाच आधार घेण्यात येत असल्याने येत्या काळात पैसेवारी काढणे बंद होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. गावातील पीक परिस्थितीसाठी निश्चित करण्यासाठी पैसेवारीचा आधार घेण्यात येते. फार पूर्वीपासून या पद्धतीचा वापर होत आहे. आता त्याला थांबा मिळण्याचे संकेत आहेत.खरीप हंगामात तीन टप्प्यात ही पैसेवारी प्रशासनाकडून काढण्‍यात येते. पहिल्यात टप्प्यातील पैसेवारीला नजरअंदाज, दुसऱ्या टप्पात सुधारित तर तिसऱ्या टप्प्यात अंतिम पैसेवारी जाहीर करण्यात येते. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त व त्यापेक्षा कमी, अशी विभागणी करण्यात येते. पैसेवारी ५० टक्क्यांच्या आत असलेल्या गावांमध्ये दुष्काळ सदृश स्थिती जाहीर करण्यात येते. या गावांमधील नागरिकांना शासनाकडून काही सवलतीही मिळतात. परंतु अलीकडच्या काळात पैसेवारी फक्त नावालाच जाहीर करण्यात येत आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या सवलतीचा लाभ अलीकडच्या काळात मिळाला नाही. नुकतेच राज्य शासनाने ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला. तर २०२१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश स्थिती जाहीर केली. महसूल मंडळात पाऊस ७५० मि.मी. पेक्षा कमी झाल्यास दुष्काळ सदृश परिस्थिती घोषित करण्यात आली. यासाठी पैसेवारीचा आधार घेण्यात आला नाही. केंद्राच्या निकषांच्या आधारेच दुष्काळ सदृश स्थिती जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे येत्या काळात पैसेवारी काढणे बंद होण्याची चर्चा होत आहे. सरकारकडून मिळणाऱ्या सवलती अशा जमीन महसुलात सूट

सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन

शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती

कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट

शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी

रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता

आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर

टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे १४२० गावांची पैसेवारी ५० पेक्षा कमी जिल्ह्यातील १८०१ गावांमधील पैसेवारी काढण्यात आली. यातील १४२० गावांची पैसेवारी ५० पेक्षा कमी तर ३८१ गावांची पैसेवारी ५० पेक्षा जास्त दर्शविण्यात आली आहे. सावनेर,कळमेश्वर, पारशिवनी व रामटेक या चार तालुके वगळता इतर सर्व तालुक्यातील संपूर्ण गावांमधील पैसेवारी ५० पेक्षा कमी आहे. जिल्‍ह्यातील दुष्काळ सदृश जाहीर झालेले महसूल मंडळ सिर्सी

मेंधला

सावनेर

पाटणसावंगी

देवलापार

खात

येनवा

मोहपा

केळवद

खापा

निमखेडा