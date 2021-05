कसा देणार कोरोनाशी लढा? साहित्य खरेदीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे धूळखात

नागपूर : ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा (health system) बळकट करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने (nagpur zp news) १४ व्या वित्त आयोगाच्या व्याजातील रकमेतून साहित्य खरेदीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आठ दिवसापूर्वी शासनाच्या वित्त विभागाकडे पाठविला. परंतु त्याला अद्याप मंजुरी मिळाली नाही. आरोग्याशी संबंधित प्रस्तावाला तत्काळ मंजुरी मिळणे आवश्यक असताना मंत्रालयातील अधिकारी अडवून ठेवत असल्याने कोरोनाशी लढा द्यायचा कसा, असा सवाल उपस्थित होत आहे. (proposal for purchase of materials pending to the finance department in nagpur)

नागपूर जिल्हा परिषदेत काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्तेत असताना काँग्रेसचाच वरचष्मा आहे. सत्तावाटपात आपल्याला डावलल्याची भावना राष्ट्रवादीमध्ये आहे. त्यातूनच जिल्ह्यातील कुरबूर वरिष्ठांपर्यंत जाते. त्याचाच वचपा काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे असलेल्या वित्त विभागाकडून अडवणुकीची भूमिका घेतली जात असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत आहे. गत काही दिवसांपासून ग्रामीण भागातील स्थिती अतिशय बिकट आहे. कोरोना रुग्णाचा घरात मृत्यू झाल्यामुळे अंत्यविधीसाठी शहरासारखी सोय नाही

जिल्हा परिषदेकडे १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या व्याजाचे १ कोटी २८ लाख रुपये आहेत. त्यातून १०० ऑक्सिजन कॉन्संन्ट्रेटर, ऑक्सिजन सिलिंडर व तपासणी किट खरेदी करण्यास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव आठ दिवसापूर्वी राज्याच्या वित्त विभागाकडे पाठविला. परंतु, अद्याप त्यास मंजुरी न मिळाल्याने खरेदी प्रक्रिया रेंगाळली आहे.