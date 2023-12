Rahul Narwekar: "इक दिन बिक जायेगा.." मंत्री लोढांनी केली विनंती अन् विधानसभा अध्यक्ष बनले गायक, व्हिडिओ व्हायरल

राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर शिवसेना अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी आज होणार पुर्ण

शिवसेना आमदार अपात्रता सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना 10 जानेवारीपर्यंत निकाल जाहीर करण्यास मुभा दिली आहे. याआधी 31 डिसेंबरची मुदत देण्यात आली होती.(Hearing of Shiv Sena disqualification case will be completed today)