४० किलोमीटर अंतरावरील विद्यार्थ्याला आरटीईची लॉटरी, प्रवेश प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह

नागपूर : शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार (Right To education) (आरटीई) प्रवेशात काढण्यात आलेल्या सोडतीत चक्क चाळीस किलोमीटर अंतरावर राहणाऱ्या विद्यार्थ्याला शहरातील उच्चभ्रू शाळेत प्रवेश (admission) मिळाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अशी लॉटरी केवळ एकालाच नव्हे तर शहरातील अनेक नामवंत शाळेमध्ये घडल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे एक किलोमीटरच्या आत असलेल्या विद्यार्थ्यालाच प्रक्रियेतून प्रवेश दिल्या जातो. त्यामुळे आरटीईच्या प्रक्रियेवर (RTE admission process) प्रश्नचिन्ह निर्माण होताना दिसून येत आहे. (student got admission through RTE in 40 km away school in nagpur)

राज्यात ३ ते २१ मार्चदरम्यान आरटीईच्या प्रवेशासाठी नोंदणीस सुरुवात करण्यात आली. पालकांची अडचण लक्षात घेता, या प्रक्रियेला ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. शहरातील ६८० शाळांच्या ५ हजार ७२९ जागांसाठी आरटीईमध्ये प्रवेश देण्यात येणार आहेत. यासाठी १६ एप्रिलला आरटीईची सोडत जाहीर करण्यात आली. त्यामध्ये ५ हजार ६११ विद्यार्थ्यांना शाळात प्रवेशाचे संदेश पाठविण्यात आले. मात्र, कोरोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता, राज्यात टाळेबंदीची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे प्रक्रियेला अचानक थांबविण्यात आले. अद्यापही प्रवेश प्रक्रिया बंद आहे. मात्र, यादरम्यान लॉटरीमध्ये निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची तपासणी केली असता, या विद्यार्थ्यांचे वास्तव्य शहरापासून ३० ते ४० किलोमीटर दूर असताना, त्यांचा क्रमांक एका नामवंत शाळेत आरटीईअंतर्गत लागल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

विशेष म्हणजे, गुगल मॅपवर एक किलोमीटरच्या आत नसलेली शाळाच दिसत नाही, मग ती शाळा निवडण्यात कशी आली? हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. ही बाब केवळ एकापुरती मर्यादित नसून शहरातील काही नामवंत शाळांमध्ये हा प्रकार बघायला मिळत आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. याशिवाय बऱ्याच पालकांनी लॉग-इन केले असता, कधी त्यांना ३६ तर कधी ६ वेटींगवर क्रमांक असल्याचे दाखविण्यात येत आहे. याशिवाय काही पालकांना प्रवेशाचे संदेश आल्यावरही, त्यांना नॉट सिलेक्ट असे दाखविण्यात येत आहे. त्यामुळे पालकांची डोकेदुखी वाढली आहे.