पोलिसाच्या पॉझिटिव्ह प्रमाणपत्रावर संशय; व्यावसायिकांचा वाद चिघळला

नागपूर : दोन भंगार व्यावसायिकांमधील (Scrap Dealers) पैशावरून असलेला अंतर्गत वाद पोलिस ठाण्यात पोहोचला. पोलिसांनी तीन व्यावसायिकांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले. परंतु, त्यांच्या न्यायालयीन सुनावणीस कोरोनाचे (corona positive) कारण देऊन गैरहजर राहणाऱ्या पोलिसांवरच आता वकिलाने संशय घेतला आहे. वकिलाने कोरोना बाधित असल्याच्या प्रमाणपत्रावर संशय घेत न्यायालयाकडे चौकशीची मागणी (Demand for inquiry to the court) केली आहे. (Suspicion on police corona positive certificate Nagpur police news)

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अजय नाथुराम शर्मा, रवी नाथुराम शर्मा व गिरीश नारायणभाई राठोड असे आरोप असलेल्या तर शाम काशिप्रसाद बोरले असे फिर्यादी भंगार व्यवसायिकाचे नाव आहे. त्यांनी २१ जुलै २०२० ला भागीदारीचा करारनामा करून व्यवसाय सुरू केला. त्यानुसार शर्मा यांनी १८ ऑगस्ट २०२० ला जबलपूर आणि शिवनी येथील ऑर्डनंस फॅक्टरीतील भंगाराचे टेंडर मिळविले.

दोन्ही ठिकाणी यांनी एकूण ३ कोटी १९ लाखांची जवळपास गुंतवणूक केली होती. मात्र, शर्मा बंधू आणि राठोड यांनी बोरेले यांच्या परस्पर भंगार विकल्याचा आरोप आहे. मात्र, कुणी कुणाची फसवणूक केली, हा पोलिसांच्या तपासाचा भाग आहे. याप्रकरणी फिर्यादी बोरले यांनी बजाजनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार केली. त्यानुसार आरोपींचे बयान नोंदविल्याचे म्हटले जाते.

१० मार्च रोजी आरोपीचे वकील अ‍ॅड. तरुण परमार यांनी पोलिसांना नोटीस बजावली. त्यानंतर आरोपींंविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यामुळे आरोपींनी तत्पूर्वीच ३ एप्रिलला अटकपूर्व जामीनासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज केला. मात्र, बजाजनगर पोलिस दिलेल्या तारखेला न्यायालयात सुनावणीदरम्यान हजर झाले नाही. यावेळी उत्तर दाखल करण्याचे त्यांनी टाळले, असा आरोप अ‍ॅड. परमार यांनी केला आहे.

तपास करणारे पोलिस अधिकारी हे १० दिवसांपासून कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याने क्वारंटाईन असल्याची माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली. ९ तारखेला पोलिसांनी कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे प्रमाणपत्र न्यायालयात सादर केले. मात्र, १० दिवसांपासून पॉझिटिव्ह असलेला व्यक्ती ७ एप्रिलला रुग्णालयात जातो आणि ८ एप्रिलला त्यांचे कोरोना पॉझिटिव्ह प्रमाणपत्र न्यायालयात सादर केले जाते, ही बाब संशयास्पद असल्याचे अ‍ॅड. परमार यांनी न्यायालयात म्हटले आहे.

