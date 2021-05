नागपूर : कधी सुवर्णकाळ अनुभवणारा टेलरिंग (Best Tailors in Nagpur) व्यवसाय पुरता मोडकळीस आला आहे. कोरोनामुळे (Coronavirus) सलग दोन वर्षे कमाईचा हंगाम बुडाला. कारागिरांना (Tailoring workers) तर घर चालविणेही कठीण होऊन बसले असून जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. अनेकांवर उसनवारी करून संसाराचा गाडा खेचण्याची वेळ आली आहे. (Tailoring business in trouble due to corona lockdown)

हेही वाचा: प्रेमासाठी वाट्‍टेल ते...! नातीनेच प्रियकराच्या मदतीने केला आजीचा खून

इंग्रजकाळापासून नागपूरच मध्य भारतातील कापडाची प्रमुख बाजारपेठ ठरली. स्वातंत्र्योत्तर काळात कापड व्यवसायासोबतच नागपुरात टेलरिंग व्यवसायानेही चांगलाच जोम धरला. बऱ्याच टेलर्सनी आपल्या क्षेत्रात दबदबा निर्माण केला. ऐपतीनुसार लग्नाचा कोट आणि कपडे नागपुरातूनच शिवून घेण्याचा आग्रह असायचा. कापडाचे कटिंग करणारे व शिवणारे असे दोनप्रकारचे कारागीर टेलरिंगच्या दुकानात असायचे.

मालकासह कारागिरांसाठीही तो सुवर्णकाळ ठरला. अचानक रेडिमेडची चलती झाली आणि टेलरिंग व्यवसायावर अवकळा आली. शहरातील टेलर व कारागिरांची नोंद कुठेही नाही. पण, प्रत्येक चौकात टेलरचे दुकान अन् प्रत्येक वस्तीत कारागीर सापडेल. अशी परिस्थिती अलीकडेपर्यंत होती. काळानुरूप आलेली सर्व स्थित्यंतरे झेलूनही टेलरिंग व्यवसायातील सर्व घटकांनी स्वतःला सावरले. पण, अहोरात्र कष्ट उपसूनही फाटला संसार शिवता आला नसल्याची भावना टेलर विकास ठवकर यांनी बोलून दाखवली.

दिवाळीत रेडिमेडवरच लोकांचा अधिक भर असला तरी लग्नसराई आणि रमजान ईद हे दोन्ही सुगीचे हंगाम आहेत. पण, कोरोनामुळे सलग दोन्ही वर्ष दोन्ही हंगाम बुडाले. मुळातच कमी मिळकत असलेल्या कारागिरांनी कशीबशी गुजरान केली. आता मात्र हात टेकण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याची खंत कारागीरांसह टेलरिंग व्यवयायिकही बोलून दाखवतात.

नामवंत टेलर करताहेत अल्टरेशन

नेमक्या त्याच टेलरकडून कपडे शिवून घेण्याचा पूर्वी आग्रह असायचा. यामुळे ते नावारूपालाही आलेत. पण, काळाच्या ओघात त्यातील अनेकांवर कारागिरांवर अल्टरेशनचे काम करण्याची वेळ ओढवली आहे.

हेही वाचा: कोरोनाची तिसरी लाट थांबवायची असेल तर झोपडपट्ट्यांवर नजर ठेवण्याची गरज; वैद्यकीय तज्ज्ञांचं मत

पूर्वी सक्करदरा चौकातील दुकानात ग्राहक आवरताना दमछाक व्हायची. गतवैभव परत येणे शक्य नाही, याची जाणीव आहे. पण, याच व्यवसायात संपूर्ण जीवन देणाऱ्यांची आयुष्याच्या सायंकाळी फरफट होते आहे. -तात्या चांदेकर, टेलर

(Tailoring business in trouble due to corona lockdown)