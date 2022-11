सध्या नेटफ्लिक्स या OTT प्लॅटफाॅर्मवर (Netflix OTT) एक वेबसिरीज गाजते आहे. 'इंडियन प्रिडेटर (सिझन ३)' यात एका अशा घटनेचा आढावा घेण्यात आला आहे ज्यातून कायदा सुव्यवस्थेवरचा विश्वास उडालेल्या नागरिकांच्या मानसिकतेवर भाष्य करण्यात आलं आहे. काय होती ही घटना

कायदा सुव्यवस्था ढासळली की समाजाचा तोल जायला लागतो. मग कधीतरी कायदा स्वतःच्या हातात घेऊन 'न्यायदान' करण्याची मानसिकता बनायला लागते. २००४ च्या आॅगस्ट महिन्यात नागपूरात घडलेली एक खुनाची एक घटना हेच सांगून जाते. (The History Behind the Netflix Series about Nagpur Goons Murder by women Mob)

भरत उर्फ अक्कू यादव....नागपुरातला (Nagpur) एक गुंड.....शहरातल्या जरीपटका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत अक्कूने प्रचंड दहशत माजवली होती. सुमारे दहा वर्ष हा गुंड अक्षरशः धुमाकूळ घालत होता. खून, दरोड्यासह खून, खुनाचा प्रयत्न, खंडणी, घरफोडी, जबरी चोरी, असे अनेक गुन्हे त्याच्यावर दाखल होते. लोकांच्या लग्न समारंभात जाऊन त्यांच्याकडून खंडण्या वसूल करण्यापर्यंत त्याची मजल केली होती. त्याच्या विरोधात नागरिकांनी पोलिसांकडं सामुहिक तक्रारीही दाखल केल्या होत्या. पण पोलिस (Police) बघ्याची भूमिका घेत होते. नागरिकांनी अक्कूच्या विरोधात कृती समितीही स्थापन केली होती. पण काहीच उपयोग होत नव्हता.

अक्कू आणि त्याचा साथिदार विजय उर्फ डंगऱ्या या दोघांविरोधात पोलिसांनी मोक्काचा (MCOC Act) प्रस्ताव तार केला होता. पण तो कागदावरच. त्याची अंमलबजावणी कधी झालीच नाही. नागपुरातल्या कस्तुरबानगरमध्ये त्याची प्रचंड दहशत होती. पुढे पुढे अक्कू महिलांवरही अत्याचार करायला लागला. २००४ च्या जुलै महिन्यात त्यानं एका गरोदर तरुणीवर बलात्कार केला होता. त्याच्या अत्याचारांना कंटाळून कस्तुरबानगरमधले अनेक रहिवासी इतरत्र रहायला गेले होते.

अखेर एका तरुण वकिलानं (Advocate)अक्कूच्या विरोधात शस्त्र उपसलं. विलास भांडे हे या वकिलाचं नाव. अक्कूच्या विरोधात महिला एकत्र यायला लागल्या होत्या. उषा नारायण या सामाजिक कार्यकर्त्याही अक्कूच्या विरोधात उभ्या ठाकल्या होत्या. पोलिसांवरचा दबाव वाढायला लागला. ७ आॅगस्टला अक्कूला अटक झाली. पण अक्कू पुन्हा सुटेल याची खात्री असलेल्या महिलांनी त्याला संपवायचा निर्णय घेतला. १३ आॅगस्टच्या दिवशी अक्कू व त्याच्या चार साथिदारांना केवळ तीन पोलिसांच्या पहाऱ्यात न्यायालयात आणलं होतं.

१३ आॅगस्टच्या दिवशी अक्कूला न्यायालयातच संपवायचा निर्धार महिलांनी केला. पोलिस अक्कूला घेऊन न्यायालयात शिरले त्यावेळी सुमारे दीडशे जणांचा जमाव न्यायालयाच्या आवारात हजर होता. त्यात महिलांचा सर्वाधिक समावेश होता. काही अल्पवयीन मुलंही होती. बाहेरचा जमाव पाहून पोलिसांनी न्यायालयाचा दरवाजा बंद केला होता. कोर्टरुममध्ये अक्कूला नेल्याच्या काही वेळातच जवामानं दरवाजा तोडून न्यायालयाच्या इमारतीत प्रवेश केला आणि हा जमाव अक्कू असलेल्या कोर्ट क्रमांक सातच्या कक्षात घुसला.

जमावानं हातभर लांबीचे काटेदार चाकू बरोबर आणलो होते. जमावानं अक्कूला शोधलं आणि त्याच्यावर वार करायला सुरुवात केली. जमावातल्या काही महिलांनी साडीच्या पदरात दगड लपवून आणले होते. या दगडांनी या महिलांनी अक्कूला अक्षरशः ठेचून काढलं. केवळ मिनिटभरात अक्कू ठार झाला......कस्तुरबानगरच्या अशिक्षित महिलांनी आपला न्याय स्वतःच मिळवला होता.

अक्कू यादवच्या या प्रकरणावर २०१५ मध्ये निर्माते एस व्ही बी चौधरी यांनी कीचक नावाचा एक चित्रपट बनवला होता. काॅमनवेल्थ ह्युमन राईट्स इनिशिएटिव्हनेही यावर एक शोधनिबंध प्रसिद्ध केला होता. सरकारी यंत्रणा दुर्बळ असल्या की काय होऊ शकतं याचा अभ्यास यात करण्यात आला होता.

यापूर्वीही आणि नंतरही नागपुरकरांनी आपली ताकद गुंडांना दाखवून दिली होती. एप्रील १०८८ मध्ये लोकांनी गफ्फर या गुंडाला जिवंत जाळलं होतं. जुलै १९९९ मध्ये बबलू लंगड्याला लोकांनी ठेचून मारलं. त्याच महिन्यात पंचशील नगरमधील रहिवाशांनी रणजित दाहत या गुंडाला दगडानं ठेचलं आणि नंतर जाळलं. डिसेंबर १९९९ मध्ये वैशाली नगरमध्ये अझिझ भैय्या या गुंडाला संतप्त नागरिकांनी जिवंत जाळलं. अक्कूच्या खुनांतर १२ आॅक्टोबर २००४ रोजी जमावानं दोन गुंडांना ठार केलं. यातही महिलांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग होता.

या साऱ्या घटना असहाय्य बनलेला समाज कुठल्या थराला जाऊन न्याय मिळवू शकतो हे दाखवणाऱ्या आहेत. याचा बोध संबंधित यंत्रणांनी वेळेत घ्यायला हवा. अन्यथा यादवी दूर नाही.

