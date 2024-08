Nagpur News : कंत्राटी वाहनचालकांचे पगार थकले; जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील प्रकार

wages of contract drivers pending in rural water supply department of Zilla Parishad nagpur news Sakal

सकाळ वृत्तसेवा नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात कंत्राटी वाहनचालक कार्यरत आहे़ दरमहा मिळणाºया पगारावर त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो़ परंतु, मागील आठ महिन्यांपासून या वाहनचालकांचे पगार न झाल्याने त्यांच्यावर मोठे आर्थिक संकट ओढावले आहे़ या विभागाला अनेकदा पाठपुरावा करूनही हे वेतन न मिळाल्याचे सांगण्यात येते़ Loading content, please wait...