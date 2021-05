गडचिरोली : सध्या सर्वत्र जागतिक महामारी ठरलेल्या कोरोनाचे (coronavirus) थैमान सुरू आहे. इतरही आजार माणसाला छळण्यासाठी टपले आहेत. त्यातही डेंगी (Dengue) हा डासांपासून होणारा अतिशय घातक आजार आहे. कोरोनासोबतच या आजारापासूनही सावध राहावे, असे आवाहन जिल्हा हिवताप अधिकारी डॉ. कुणाल मोडक (Dr. Kunal Modak) यांनी केले आहे. (Need to be aware of dengue along with corona)

डेंगी ताप विशिष्ट विषाणूमुळे होतो. हा आजार ॲडिस इजिप्टाय नावाच्या डासांमुळे होतो. विशेष म्हणजे या डासाची उत्पत्ती साठवलेल्या स्वच्छ पाण्यात होते. (उदा. सिंमेट टाक्‍या, रांजण, प्लॅस्टिकच्या रिकाम्या बादल्या, नारळाच्या करवंट्या, घरातील शोभेच्या कुंड्या, निरुपयोगी वस्तू, टायर्स व कुलर इत्यादी) कोणतेही पाणी आठ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस साठवून ठेवल्यास त्यामध्ये हे डास अंडी घालतात.

त्यानंतर अंड्यांचे रूपांतर डासात होते. एक डास एकावेळी दीडशे ते दोनशे अंडी घालते व यातून या डासाचा मोठ्या प्रमाणात फैलाव होतो. म्हणून कोणतेही साठविलेले पाणी हे आठ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस ठेवू नये. याबाबत नागरिकांनी खबरदारी घेणे आवश्‍यक असून डासांची उत्पत्ती कमी करून नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेला जनतेचे सहकार्य आवश्‍यक आहे.

डेंगी आजारात रुग्णास दोन ते सात दिवस तीव्र स्वरूपाचा ताप येतो. डोके, सांधे, स्नायूदुखीचा त्रास होतो. रुग्णास उलट्या होतात, डोळ्याच्या आतील बाजू दुखणे, अंगावर पुरळ येणे, नाक, तोंड यातून रक्तस्राव होतो. अशक्तपणा, भूक मंदावते, तोंडाला कोरड पडते. ही लक्षणे दिसून आलेल्या रुग्णांनी वेळेत जवळच्या शासकीय रुग्णालयात जाऊन मोफत तपासणी व उपचार करून घेणे आवश्‍यक आहे. भविष्यात डेंगी तापाचा उद्रेक होऊ नये. यासाठी काय काळजी घ्यावी, याबाबत काही साधे व सोपे प्रतिबंधात्मक उपाय आहेत.

आपल्या घराभोवताली पाणी साचू देऊ नका. घरातील पाण्याचे सर्व साठे आठवड्यातून एकदा रिकामे करावेत. या साठ्यातील आतील बाजू व तळ घासून पुसून कोरडा करून पुन्हा वापरावे व पाण्याचे साठे घट्ट झाकणाने झाकून ठेवावेत. अंगणात व परिसरातील खड्डे बुजवावेत. त्यात पाणी साचणार नाही, याची काळजी घ्यावी. ग्रामीण भागात ज्यांच्या शेतामध्ये शेततळे आहेत, त्यांनी नजीकच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राशी संपर्क करून गप्पी मासे सोडावेत, झोपताना पूर्ण अंगभर कपडे घालावेत. पांघरूण घेऊन झोपावे. सायंकाळी 6 ते 8 यावेळेस दारे, खिडक्‍या बंद कराव्यात. खिडक्‍यांना जाळ्या बसवाव्यात. झोपताना चांगल्या मच्छरदाणीचा वापर करावा.

आपल्या घरी कीटकनाशक औषधाचे फवारणी पथक आल्यास घर फवारून घ्यावे. फवारलेले घर किमान दोन ते अडीच महिने सारवून रंगरंगोटी करू नये. घराच्या छतावरील फुटके डबे, टाकाऊ टायर्स, कप, मडकी आदींची वेळीच विल्हेवाट लावावी. शौचालयाच्या पाइपला वरच्या टोकाला जाळी किंवा पातळ कपडा नेहमी बांधावा. कुलरमधील पाणी दर आठवड्याला साफ करावे. दर आठवड्याला नाल्यामध्ये रॉकेल किंवा टाकाऊ ऑइल टाकावे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

मोफत तपासणी, उपचार

डेंगी तापाची लक्षणे आढळल्यास तपासणी व उपचार सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रात, ग्रामीण रुग्णालयात व जिल्हा रुग्णालयात मोफत उपलब्ध करून दिली आहे. नागरिकांनी दक्षता घेतल्यास डासाची उत्पत्ती थांबविण्यास मोठी मदत होईल व डास चावणार नाहीत. योग्य काळजी, वेळीच केलेला उपचार प्रत्येकाला होणाऱ्या आजारापासून दूर ठेवतो. त्यासाठी कीटकजन्य आजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वांनी हातभार लावून आरोग्य यंत्रणेला सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा हिवताप अधिकारी डॉ. कुणाल मोडक यांनी केले आहे.

