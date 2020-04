अमरावतीच्या ठोक किराणा बाजारासाठी करण्यात आली ही पर्यायी व्यवस्था...

अमरावती : लॉकडाऊन व संचारबंदीत ठोक व किरकोळ किराणा व्यावसायिकांमधील पुरवठ्याची शृंखला खंडित होऊ नये यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे. ड्रीम लॅन्ड व्यापारी वसाहत, नवसारी स्थित चोरडिया मार्केट, मालू यांचे अंबा सिटी यासह व्यापाऱ्यांना व्यवसायाकरिता वस्तीतील धर्मादाय कॉटन फंड येथे जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अवश्य वाचा - चाॅकलेट देण्याच्या बहाण्याने घरात बोलाविले अन्‌... लॉकडाउनमुळे सक्करसाथसह इतवारा बाजार येथील घाऊक किराणा बाजाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ठोक बाजार संवेदनशील भागात असल्याने तो सुरू करण्यास प्रतिबंध आहे. शिवाय व्यापारी तयार नव्हते. त्यामुळे किरकोळ व ठोक बाजाराची शृंखला खंडित झाली. ही समस्या लक्षात घेऊन राष्ट्रवादीचे संजय खोडके यांच्या आवाहनानुसार गुरुवारी 9 एप्रिल 2020 रोजी महानगर पालिका आयुक्त व अमरावती होलसेल ग्रेन तथा शुगर व किराणा मर्चंट असोसिएशनचे पदाधिकारी यांची बैठक शासकीय विश्रामगृह, कॅम्प येथे संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये जीवनावश्‍यक वस्तूंची विक्री करण्याकरिता प्रशासनाच्या आदेशानुसार व्यापाऱ्यांनी तयारी दर्शविली. यासोबतच सद्य:स्थितीत ज्या ज्या व्यापारी बांधवांजवळ सक्करसाथ परिसर सोडून आपली स्वतःची पर्यायी जागा उपलब्ध आहे. अशा व्यापाऱ्यांच्या वतीने त्यांच्या उपलब्ध जागेवर व्यवसाय करण्याकरिता त्यांनी आपला निर्णय या बैठकीमध्ये व्यक्त केला. लॉकडाउनच्या काळात मनपाच्या बाजार परवाना विभागाच्या वतीने या व्यापाऱ्यांना ऑन द स्पॉट परवाना उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहे. बाजारपेठेमध्ये जवळपास 80 ठोक व्यापारी आहेत, पैकी 25 ते 30 व्यापाऱ्यांजवळ स्वतःच्या जागेचा व्यवसायाकरिता पर्याय उपलब्ध आहे. याशिवाय उर्वरित व्यापाऱ्यांकरिता ड्रीम लॅन्ड व्यापारी वसाहत, नवसारी स्थित चोरडिया मार्केट, मालू यांचे अंबा सिटी याठिकाणी व्यापाऱ्यांना व्यवसायाकरिता पर्याय उपलब्ध आहे. याहीशिवाय व्यापाऱ्यांच्या सुविधेनुसार मध्यवस्तीतील धर्मादाय कॉटन फंड येथे या व्यावसायिकांकरिता व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याकरिता संबंधित व्यवस्थापनाशी चर्चा करण्यात येणार आहे, असेही या बैठकीमध्ये सांगण्यात आले. बैठकीला संजय खोडके, मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे, अमरावती होलसेल ग्रेन, शुगर व किराणा मर्चंट असोसिएशनचे अध्यक्ष गोविंद सोमाणी, मनोज खंडेलवाल, प्रशांत अग्रवाल तसेच मनपा बाजार परवाना विभागाचे अधिकारी - कर्मचारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

