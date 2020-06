महावितरणच्या शेकडो योजनांनंतरही शेतकऱ्यांच्या नशिबी अंधारच!

यवतमाळ : शेतकऱ्यांनी पैसे भरूनही वीजजोडणी देताना अडचणी येत होत्या. शेतकऱ्यांना लवकरातलवकर वीजजोडणी मिळावी,यासाठी गाजावाजा करून अनेक योजनांची घोषणा केली. प्रत्यक्षात अजूनही कृषीपंपांची वीज जोडणी पूर्ण झालेली नसल्याने शेतकऱ्यांच्या नशिबी अंधारच असल्याचे दिसत आहे. कृषीपंपासाठी पैसे भरूनही वीज जोडणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या जिल्ह्यात मोठी होती. अशीच काहीशी स्थिती राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात होती.

शेतकऱ्यांचा वाढता दबाव तसेच त्यावरून होणारे राजकारण पाहता महावितरणने अनेक योजनांची घोषणा केली. उच्चदाब,लघुदाब वितरणप्रणाली, अटल सौरपंप कृषी योजना तसेच मुख्यमंत्री सौरकृषी पंप योजनांचा यात समावेश आहे. 1 एप्रिल 2016 ते 31 मार्च 2018 या कालावधीत "पेड पेन्डींग'असलेल्या कृषीपंपांना जोडणी देण्यासाठी उच्च दाब,लघूदाब प्रणाली (एचव्हीडीएस) राबविण्यात आली. यात सुरुवातीला सहा हजार 607 अर्ज होते. याच काळात अटल सौरपंप योजनाही शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आली होती. पोलचे अंतर, पेड पेन्डींग लीस्ट क्‍लियर करण्यासाठी लागणारा वेळ त्याला कंटाळून शेतकऱ्यांनी सौरपंपाला प्राधान्य दिले. यातून जवळपास सहाशे शेतकऱ्यांनी सौरकृषी पंपांची जोडणी केली. त्यानंतर पाच हजार 727 शेतकऱ्यांचे अर्ज प्रलबिंत होते. यातील तीन हजार 495 शेतकऱ्यांना एचव्हीडीएस योजनेतून वीज जोडणी मिळाली. मात्र, त्यानंतरही जवळपास दोन हजार शेतकरी प्रतीक्षेत आहेत. एचव्हीडीएस कृषी पंपांची जोडणी डिसेंबर 2019 पर्यत पूर्ण करावयाची होती. मात्र, जून 2020 उजाडल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत वीजपंपासाठी जोडणी पोहोचलेली नाही. यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना अजूनही वीज जोडणी मिळालेली नाही. या काळात दोन सरकारे बदलली. प्रत्येक वेळी वीजजोडण्या पूर्ण केल्या जातील अशी आश्‍वासने देण्यात आली. मात्र, अजूनही शेतकऱ्यांना वीज कनेक्‍शन मिळालेले नाही. खरीप हंगामाची पेरणी झाली आहे. त्यामुळे सध्याच शेतात साहित्य जात नाही. परिणामी आणखी पीक निघेपर्यंत शेतकऱ्यांना वीज जोडणीच्या प्रतीक्षेत राहावे लागणार आहे. महावितरण समोरही अडचणीचा डोंगर

वीज जोडणी मिळत नसल्याने शेतकरी वैतागले आहेत. असे असले तरी महावितरण समोर अडचणीचा डोंगर आहे. पेरणी केल्यानंतर विद्युत खांब, रोहीत्र नेण्यासाठी वाहन शेतातून न्यावे लागते. पिकांची नासाडी होत असल्याने शेतकरी त्यावेळी तयार होत नाही. एकाच वेळी या योजनेसाठी रोहीत्रांची गरज होती. राज्यभरातून "डिमांड'असल्याने रोहीत्र वेळेत पोहोचले नाही. उन्हाळ्यात या योजनेची कामे करण्याचे नियोजन महावितरणचे होते. मात्र, लॉकडाऊन मुळे यात भर पडली. अशा अनेक अडचणीमुळे वीज पंपांचे कनेक्‍शन देण्यासाठी अडचणी येत आहेत.

