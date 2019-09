दीड लाखाचा मुद्देमाल मिळाला परत

पाचपावली : कॅबमध्ये विसरलेली महिलेची दीड लाख रुपयांचे दागिने असलेली पर्स पाचपावली पोलिसांच्या तत्परतेने आणि कॅब चालकाच्या प्रामाणिकपणामुळे परत मिळाली. पोलिस ठाण्याच्या आवारात छोटेखाणी कार्यक्रमात पोलिस निरीक्षकांनी चालकाचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला, तर दागिन्यांची पर्स महिलेच्या स्वाधीन केली.

पाचपावली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून मंगळवारी सकाळी 7.30 वाजताच्या सुमारास ममता कुंदन ढोक (42, रा. जुनी मंगळवारी, गंगाबाई घाट) यांनी ऑनलाइन टॅक्‍सी बुक केली. त्या टॅक्‍सीने मंगळवारी ते वैशालीनगर पाचपावली हद्दीत काही कामानिमित्त आल्या. त्या वेळी ममता यांच्याजवळ असलेल्या पर्समध्ये दीड लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने आणि नगदी 20 हजार रुपये असा मुद्देमाल होता. ममता या कारमधून उतरत असताना त्यांची पर्स ही कारमध्ये राहून गेली होती. ममता यांच्या नंतर लक्षात आले की, पर्स उतरताना कारमध्ये राहून गेली. त्यांनी दुसऱ्या दिवशी पाचपावलीचे ठाणेदार अशोक मेश्राम यांची भेट घेऊन प्रकार सांगितला. पोलिसांनी लगेच तंत्रज्ञानाचा वापर करून ममता यांच्याकडून कॅब चालकाचा मोबाईल घेतला. चालक हरपालसिंग काश्‍मीरसिंग रंधावा (52, रा. वडधामना) यांच्याशी पोलिसांनी संपर्क साधला. त्यांना पर्सबाबत विचारणा केली असता त्यांनी लगेच कारमध्ये शोधाशोध केली. कारच्या सीटखाली पडलेली पर्स त्यांना दिसून आली. यानंतर त्यांनी लगेच पाचपावली पोलिस ठाण्यात येऊन पर्स परत केली. पर्समध्ये असलेला सर्व मुद्देमाल व्यवस्थित होता. त्यामुळे ममता ढोक यांनी सुटकेचा नि:श्‍वास सोडला. ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अशोक मेश्राम यांनी टॅक्‍सी चालक हरपालसिंग हे कर्तव्य दक्ष नागरिक असल्याने त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केले.

