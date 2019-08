अमरावती : शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने आरटीईच्या 25 टक्के प्रवेशाची प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतल्यावर आता त्यात अनाथ बालकांचा प्रवेशसुद्धा केला जाईल. त्यासाठी सरल डाटा बेस प्रक्रियेत काही सुविधा करण्यात येतील.

अनाथ बालकांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश देताना, त्यांच्या अनाथालयाची कागदपत्रे ग्राह्य धरण्यात येतील. या व्यवस्थेमध्ये विविध दस्तऐवज अर्जदारांना सोबत जोडण्याचा आग्रह धरला जातो. तसाच आग्रह अनाथ बालकांकरिताही केला जात होता. त्यामुळे शासनाच्या या योजनेंतर्गत गरजू असूनसुद्धा अनेकांना चांगल्या शाळाप्रवेशापासून वंचित ठेवले जात होते. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेतील काही अटींमध्ये आता सुधारणा करण्याचा निर्णय शासनाच्या शिक्षण विभागाने घेतला आहे. आरटीईच्या प्रवेशासाठी बालगृह तसेच अनाथालयात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संवर्गाचाही समावेश केला जाईल. तशी सुविधा एन.आय.सी. पुणे यांना पोर्टलमध्ये उपलब्ध करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहे.

अनाथालय व बालसुधारगृहाची कागदपत्रे त्यांना प्रवेश देताना ग्राह्य मानावीच लागेल. शिवाय या प्रक्रियेतून प्रवेश घेणाऱ्या बालकांसाठी उत्पन्नाचा दाखला विचारात घेतला जाणार नाही. अशा विद्यार्थ्यांच्या आई-वडिलांचे नाव माहित नसल्याने मधले नाव या ठिकाणी NOT KNOWN असेल. एवढेच नव्हे तर, शेवटचे नाव नोंदवितानाही NOT KNOWN सुविधा कायम राहील. धर्म माहिती नसल्याने त्या रकान्यात Other सोबतच NOT KHOWN अशीच ठेवावी लागेल. कॅटेगरीमध्ये अनाथ असे नाव नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

दत्तक घेतल्यानंतर सुविधेची संधी

अनाथ मुलांना शाळेत प्रवेशानंतर दत्तक घेतल्यास, दत्तक घेणाऱ्या पालकांचे नाव, आडनाव अद्ययावत करण्याची सोय NEW INTRY TAB ध्ये उपलब्ध करून दिली जाईल.