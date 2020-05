चंद्रपूर जिल्ह्यातील तळीरामांनी केली दारूसाठी वणीत गर्दी 

चंद्रपूर : टाळेबंदीच्या तिसऱ्या टप्प्यात दारू सुरू करण्याची परवानगी दिल्यानंतर चंद्रपूर जिल्ह्यातील तळीरामांचे लक्ष यवतमाळ जिल्ह्याकडे लागले होते. मात्र, तेथील दारू दुकान सुरू करायला परवानगी मिळाली नव्हती. ती आज, बुधवारी मिळाली आणि जिल्ह्यातील तळीरामांची पावले वणीकडे वळली. जिल्ह्याच्या सीमा सिल असतानाही नाकाबंदी चुकवून सकाळीच घसा ओला करण्यासाठी अनेक चंद्रपूरकर तळीराम वणीत पोहोचले. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी आहे. या जिल्ह्यातील बहुतांश तळीरामांची तहान वणी येथून येणाऱ्या दारूतूनच भागत होती. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर देशभरात टाळेबंदी लागली आणि दारू दुकानही बंद झाली. वणी येथून येणाऱ्या दारूचा पुरवठाही थांबला. त्यामुळे जिल्ह्यातील तळीरामांच्या घशाला कोरड पडली होती. अनेकजण मोहफुलांच्या दारूकडे वळले. काहींनी नाईलाजाने बंद केली.

शासनाने राज्यातील दारूविक्रीची दुकाने उघडण्याचा निर्णय घेतला आणि या जिल्ह्यातील तळीरामांच्या आशा पल्लवित झाल्या. विशेषत: लगतच्या यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथील दुकान सुरू होईल, याच्या प्रतीक्षेत ते होते. त्यामुळे तीन दिवस दुकान उघडण्याची परवानगीच दिली नाही. शेवटी वणीतील एकाच दारू दुकानाला उघडण्याची परवानगी मिळाली. अवश्य वाचा- उपराजधानीत कोरोनाबाधितांची मृत्यूसंख्या तीन, संसर्ग झालेल्यांचा आकडा १७१ वर आज, बुधवारी 8 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत दारू दुकान उघडले होते. यवतमाळ जिल्हा "रेडझोन'मध्ये आहे. त्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सीमेवर कडेकोट बंदोबस्त आहे. या नाकेबंदीला चुकवून सकाळी भल्या पहाटे तळीराम वणीच्या दिशेने रवाना झाले. वर्धा नदीच्या नायगाव-म्हातारदेवी लगतच्या पात्रातून त्यांनी वणी गाठले. सध्या नदीपात्र कोरडे आहे. मात्र यातूनच गेलेले तळीराम आपली तहान भागवून परत आले. यात दारूतस्कारांचाही समावेश होता. त्यांनीही आपल्यासोबत मोठ्या प्रमाणात दारू आणल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे ज्या एकाच दुकानाला उघडण्याची व दारूविक्रीची परवानगी मिळाली, ते दुकान चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका बड्या राजकीय नेत्याचे असल्याचे बोलले जाते. आज दुकानासमोर उसळलेली गर्दीही या नेत्याने दुरून पाहिली व नंतरच तो चंद्रपूरला रवाना झाल्याचे कळते. लोकांनी केली यात्रेसारखी गर्दी वणी (जि. यवतमाळ) : दारूवाचून दीड महिन्यापासून हिरमुसले झालेल्या तळीरामांच्या आनंदाला आज, बुधवारी वणीतील दारू दुकान उघडे झाल्याने पारावर उरला नाही. आज दुकान सुरू होताच वणी शहरात तळीरामांची जत्राच भरली होती. यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाला होता.

जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी परिस्थितीचे अवलोकन करून मंगळवारी (ता. पाच) रात्री उशिरा वाईन शॉप, देशी दारूचे दुकान व बिअर शॉपी यांना सिलबंद बाटलीत मद्यविक्रीची परवानगी अटी व शर्थी ठेवून दिली. वणी तालुक्‍यात या आदेशामुळे दोन वाईन शॉप, 17 देशी दारूची दुकाने व एक बिअर शॉपीला मद्य विक्रीची परवानगी देण्यात आली आहे. दारू दुकान उघडताच तळीरामांची गर्दी उसळली होती. गर्दी पांगविण्याकरिता पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला. शहरात केवळ एक वाईन शॉप व दोन देशी दारू परवानाधारकांनी दुकाने उघडून दारू विक्री केली.

