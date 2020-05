(व्हिडिओ) सर्वांपेक्षा हटके मास्कने लावले अमरावतीकरांना वेड, वाचा काय ते

अमरावती : शहरातील प्रख्यात छायाचित्रकार वैभव दलाल यांनी आता नव्या पद्धतीच्या मास्कच्या निर्मितीला वेग दिला असून, युवकांमध्ये या मास्कची चांगलीच क्रेझ दिसून येते. प्रत्येकाची ओळख पटेल, असे या मास्कचे स्वरूप आहे. विशेष म्हणजे हे मास्क वॉशेबल असून सब्लिमेशन प्रिंटिंग हा त्याच्या प्रिंटिंगचा प्रकार आहे. मोबाईलने आपला फोटो वैभव दलाल यांना पाठविला तरी ते तुमच्या चेहऱ्याच्या हुबेहूब मास्क तयार करून देतात. सध्या कोरोनाच्या संकटामुळे सर्वच जण मास्क वापरत आहेत. मात्र, त्यामुळे अनेकांना ओळखणे कठीण होते. अशावेळी ओळखीचा व्यक्ती बाजूने गेला तरी त्याच्याशी संवाद होत नाही. त्यामुळे आपली ओळख पटावी, यासाठी वैभव दलाल यांना एक कल्पना सुचली व त्यातूनच त्यांनी हा वेगळ्या प्रकारचा मास्क तयार करण्याचे ठरविले. नागपुरात एकाच दिवशी दोघांचा मृत्यू... हा परिसर ठरला चौथा हॉटस्पॉट मास्क तयार करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीचा फोटो घेण्यात येतो व त्याच्या नाक तसेच ओठांचे प्रिंटिंग होजीयरी किंवा कॉटनच्या कापडावर घेऊन त्याचा मास्क तयार करण्यात येतो. त्यामुळे अनेकांनी तर मास्क घातला आहे किंवा नाही, हेसुद्धा कळत नाही. अमरावतीत नेहमीच वेगळे काहीतरी करण्याची धडपड करणाऱ्या वैभव दलाल यांच्या या नव्या पद्धतीच्या मास्कला युवकांनी सर्वांत जास्त पसंती दिली आहे.

कार्टूनच्या मास्कवरून सूचली कल्पना

बाजारात काही मास्क बघितले त्यावर कार्टून व अन्य प्रिंट होत्या. त्यावरून आयडिया आली व आपण फेसमास्क तयार करण्यास सुरुवात केली. मी तयार केलेल्या मास्कला चांगली मागणी आहे.

वैभव दलाल, छायाचित्रकार



