पोलिसांनी पसरविले जाळे, त्यात अडकले अलगद दोघे! 

उमरखेड (जि. यवतमाळ) : मराठवाड्यातील हिमायतनगर येथून तालुक्‍यातील चातारी येथे अवैधरित्या देशी दारूची वाहतूक करणारे दोघे पोलिसांच्या जाळ्यात अडकले. उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांच्या पथकाने शनिवारी (ता.27) सकाळी दहा वाजता ही कारवाई केली. या कारवाईत चार लाख 87 हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. हेमंत कुरील आणि अरविंद सोनाळे (दोघेही रा. चातारी) असे ताब्यात घेतलेल्या दोघांची नावे आहेत. अवश्य वाचा- अखेर जन्मदात्री आईच निघाली नवजात मुलीची खुनी! मराठवाड्यातील हिमायतनगर येथून चारचाकी वाहनाने चातारी येथे अवैध विक्री करण्यासाठी देशी दारू आणत असताना शिवाजी चौक चातारी चेथे उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पथकाने वाहनाची तपासणी केली. वाहनात असलेल्या देशी दारूचे 15 बॉक्‍स, किंमत 37 हजार 440 रुपये व चार लाख 50 हजार रुपये किमतीचे वाहन असा एकूण चार लाख 87 हजारांचा मुद्देमाल जप्त करून दोघांना अटक केली. ही कारवाई उपविभागीय पोलीस अधिकारी अनुराग जैन यांच्या मार्गदर्शनात पीएसआय महेश घुगे, मोहन चाटे, उमेश चव्हाण, शेख वसीम, युनूस भातनासे यांनी केली. अवैध व्यावसायिकांमध्ये दहशत उमरखेड शहरात चालत असलेल्या हायप्रोफाईल जुगार अड्डयावर छापा टाकून 39 जणांना अटक करण्यात आली होती. लगेच आज अवैध दारूविक्री करणाऱ्यांचा मनसुबा उधळून लावला. उपविभागीय पोलीस अधिकारी अनुराग जैन यांच्या धडक कारवाईमुळे अवैध व्यावसायिकांमध्ये दहशत निर्माण झाली आहे.

