कोरोनात शाळाच झाल्या "क्वॉरंटाइन';26 जूनची परंपरा निघणार मोडीत 

यवतमाळ : दरवर्षी 26 जूनला शाळांची घंटा वाजते. यंदा कोरोनामुळे हा मुहूर्त चुकण्याची भीती आहे. परजिल्ह्यातून गावात आलेल्या नागरिकांना जिल्ह्यात काही ठिकाणी शाळेत क्वारंटाइन करण्यात आले. सध्याची स्थिती पाहता पालकामध्ये भीतीचे वातावरण असल्याने मुलांना शाळेत पाठविण्यासाठी पालक तयार नसल्याने शाळांच "क्वारंटाइन'राहण्याची भीती आहे. हे वाचा—महानिर्मिती कर्मचाऱ्यांच्या वारसांसाठी ऊर्जामंत्र्यांची मोठी घोषणा शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यासाठी धावपळ

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या शैक्षणिक सत्रातील परीक्षा न घेताच शाळांना सुटी देण्यात आली. विद्यार्थ्यांना जोडूनच उन्हाळ्याची सुटीही मिळाली. लॉकडाऊन मध्ये कोरोना संक्रमण वाढत होते. परिणामी इतर जिल्ह्यातून किंवा राज्यातून गावात आलेल्या नागरिकांना वेगळे ठेवण्याचे आदेश होते. काही गावांनी कडकशिस्त पाळत बाहेरुन येणाऱ्या नागरिकांना शाळांमध्ये क्वारटाइन केले. यात पॉझिटिव्ह नागरिक नव्हते. ज्यांना काही लक्षणे आढळली किंवा संशयित असल्यास त्यांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. असे असले तरी पालकांच्या मनात अजूनही कोरोनाची भीती संपलेली नाही. आता शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यासाठी धावपळ वाढली आहे. त्यामुळे पालक, शिक्षक तसेच विद्यार्थ्यांचे डोळे शासनाकडे लागले आहे. शाळा कधी सुरू होणार हा प्रश्‍न पालकांच्या मनात असला तरी कोरोनाची धास्ती पालकांच्या मनात आहे. 26 जूनचा मुहूर्त हुकण्याची शक्‍यता

कोरोनाचा संसर्ग थांबण्याचे नाव घेत नाही. दिवसेदिवस रुग्ण संख्या वाढत आहे. शहरी भागात असलेला संसर्ग आता ग्रामीण भागातही पसरू लागला आहे. शाळा सुरू करण्याबाबत शासनाचे अद्याप स्पष्ट आदेश नाही. त्यामुळे यंदाचा 26 जूनचा मुहूर्त हुकण्याची शक्‍यात आहे. 26 जूनला केवळ पालक समितीची बैठक घेवून निर्णय गटशिक्षणाधिकाऱ्याचा अहवाल महत्वाचा ठरणार आहे. मुबंई-पुणे तसेच देशाच्या कानाकोपऱ्यात कामानिमीत्त शहरात गेलेले नागरिक गावी परतले. कोरोनाचा संसर्ग होवू नये म्हणून ग्रावकऱ्यांनी दक्षता घेत काहींना होम क्वारटाइन राहण्यास सांगितले. मात्र, ज्याठिकाणी सोशल डिन्सन्सिंग शक्‍य नाही, अशाठिकाणी शाळा किंवा मंगल कार्यालयात नागरिकांना ठेवण्यात आले. गाव पातळीवर बहूतांश जणांना शाळेतच ठेवण्यात आले होते. शाळांचे निरर्जतुकीकरण करण्यात आले असून नवीन शैक्षणिक सत्रासाठी शाळा सज्ज आहेत. शासन तसेच प्रशासन स्तरावरुनही किती शाळा सुरू करता येईल, सोशल डिस्टन्सिंग, हात धुणे, किती शाळांचा वापर झाला, निरर्जंतुकीकरण किती झाले अशी सर्व माहिती घेतली जात आहे. शाळा सुरू करण्यासंदर्भात अद्याप निर्णय झाला नसला तरी जिल्ह्याची स्थिती तसेच पालकांची मनस्थिती पाहता शाळा आणखी काही महिने "क्वारंटाइन'राहण्याची शक्‍यता अधिक आहे. शाळा सज्ज

जिल्हात बाहेरुन येणाऱ्या व्यक्तींना क्वारंटाइन करण्यासाठी करण्यासाठी प्रशासनाने अंगणवाड्या, गावातील शाळा, वसतीगृह, आश्रमशाळा, काही ठिकाणी खासगी शाळा ताब्यात घेतल्या होत्या. जिल्ह्यात शाळांची संख्या दोन हजारावर आहे. यातील बहूतांश ठिकाणी क्वारेटाइन करण्यात आले नाही. मात्र, तरीही पालकांमध्ये भिती आहे. प्रशासनाने शाळा निरर्जुतीकीकरण केल्या आहेत. जिल्ह्यातील सर्व शाळा सज्ज आहे. पुस्तके आली

जिल्ह्यात यंदा पुस्तकांची मागणी 16 लाख 17 हजार 845 एवढी आहे. यातील 15 लाख 75 हजार 827 पुस्तके प्राप्त झाली आहेत. शाळास्तरावर पुस्तके पोहोचली आहे. विद्यार्थ्यांना पुस्तकांचे वाटप करताना सोशल डिस्टन्सिंग ठेवण्यासाठी पालकांनाच शाळेत बोलविल्या जाणार आहे. त्यानांही ठरावीक वेळ दिली जाणार असून त्यावेळेत पालकांना यावे लागणार आहे.



Web Title: "Quarantine" after school in Koran; tradition of June 26 will be broken