नेमके काय म्हणाल्या महिला व बालकल्याणमंत्री बालगृहातील बालकांविषयी

अमरावती : आई-वडिलांचे छत्र हरविलेले, जगात स्वतःचा हक्काचा असा एकही नातलग नसलेले, बालपणापासून बालगृहालाच आपले घर समजून जीवन जगणाऱ्या चिमुकल्यांना त्यांच्या भविष्याची चिंता सतावत आहे. विशेषतः १८ वर्षांवरील मुलामुलींना बालगृहात ठेवता येत नसल्याने हजारो चिमुकल्यांना बाह्य जगाशी संघर्ष करावा लागत आहे. ज्या शासनयंत्रणेवर या चिमुकल्यांची जबाबदारी आहे त्याच शासनाकडून त्यांच्या भवितव्याशी निगडित अशा गंभीर विषयावर सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. मागील १० ते १५ वर्षांत अनेक सरकारे आली नि गेलीत, मात्र बालगृहातील चिमुकल्यांना कुणीही न्याय देऊ शकले नाही, ही वास्तविकता आहे. निराधार,तसेच पालनपोषण करण्यास असमर्थ असलेल्या पालकांच्या पाल्यांना सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी शासकीय बालगृहांमध्ये निवासासह त्यांच्या शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नियमानुसार १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलामुलींना बालगृहामध्ये ठेवता येत नाही. अमरावती जिल्ह्यात गाडगेनगर परिसरात मुलींचे तर रुक्‍मिणीनगरात मुलांचे बालगृह आहे. यातील अनेक मुलेमुली सज्ञान म्हणजेच १८ वर्षांची झाली आहेत. त्यामुळे त्यांना आता बालगृहांमध्ये ठेवणे कठीण होऊन बसले आहे. इच्छा असूनसुद्धा बालगृहात त्यांना ठेवता येत नाही. त्यामुळे पुढील वाट बिकट झाली आहे. निराधार तसेच आधाराची खरी गरज असलेल्या चिमुकल्यांच्या पुनर्वसनासाठी समाजातील दानदात्यांनी आता समोर आले पाहिजे. "त्यांना' हवा भक्कम आधार

शासकीय यंत्रणेमार्फत बालगृहातील मुलामुलींना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. अनेकांना रोजगारसुद्धा मिळाले आहे, मात्र बहुतांश चिमुकल्यांना आता खरी आधाराची गरज आहे. दत्तक योजनेचे नियोजन सुरू

शासनस्तरावर आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. बालगृहातील १८ वर्षांचा नियम बदलविण्यासंदर्भात तसेच बालगृहातील मुलामुलींना पुढील आयुष्य सुकर व्हावे, यासाठी दत्तक योजनेचे नियोजनसुद्धा सुरू आहे. येत्या काही काळात त्याचे परिणाम दिसू लागतील.

ऍड. यशोमती ठाकूर, महिला व बालकल्याणमंत्री पुनर्वसनाची नितांत गरज

दिव्यांग, निराधार मुलामुलींच्या भवितव्यासाठी आजवर कुठल्याही ठोस उपाययोजना सरकारी स्तरावर झालेल्या नाहीत. दिव्यांगांना पुनर्वसनाची नितांत गरज आहे. याशिवाय निराधार बालके बालगृहातून शेवटी जाणार तरी कुठे? याचे उत्तर शासनाने शोधले पाहिजे.

शंकरबाबा पापळकर, संचालक, स्व. अंबादासपंत वैद्य दिव्यांग मुलामुलींचे वसतिगृह.

संपादन - स्वाती हुद्दार

Web Title: Question of rehabilitation of children in Balgruh