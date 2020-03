नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम पुन्हा रखडला; बांधकामाला मुहूर्त निघेना

नांदुरा (जि. बुलडाणा) : बुलडाणा जिल्ह्यातील 13 तालुक्यातील 24 नद्यांचा समावेश करून शासन सन 2016 पासून नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम राबवित आहे. मात्र, यातील अनेक मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता अप्राप्त असल्याने कामे रखडली आहेत. सद्या उन्हाळ्याची चाहूल लागली असून, येणाऱ्या तीन-चार महिन्यात पावसाळा सुरू होणार आहे. असे असतानाही अनेक नद्यांवरील बंधाऱ्यांना निधीची कमतरता असल्याने प्रस्तावित कामांना ब्रेक लागला आहे. ही कामे लवकर सुरू झाली नाही तर पुन्हा गेल्या वर्षीप्रमाणेच नद्यांचे पाणी वाहून जाणार आहे. कामांना लवकर सुरुवात करावी अशी मागणी परिसरातून जोर धरत आहे. तालुक्यातील एकट्या विश्वगंगा नदीवर 67 कामे प्रस्तावित असताना त्यातील गेल्यावर्षी फक्त सहा नवीन बंधारे पूर्णत्वास गेले आहेत. हेही वाचा- बुलडाणेकरांनी सोडला सुटकेचा श्‍वास; तो रुग्ण निगेटिव्ह अपेक्षीत पाझराचे यश प्राप्त झाले नाही

जलयुक्त शिवार अभियाना अंतर्गत जिल्ह्यातील मलकापूर व नांदुरा तालुक्यातील विश्वगंगा नदीवर नदी पुनर्जीवन कार्यक्रमांतर्गत आतापर्यंत वेगवेगळ्या 16 कामातून 277.50 लाख रुपये मंजूर आराखड्यात क्षेत्रीय स्थळी पूर्ण करण्यात आली आहेत. परंतु, ही कामे संपूर्ण पाणलोट क्षेत्रात चालू असता त्यामध्ये सलगता प्राप्त नसल्याने त्याचे अपेक्षीत पाझराचे यश प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे नव्याने सादर करण्यात आलेल्या आराखड्यात 37 गावांसाठी 67 नवीन कामे प्रस्तावित करण्यात आली व त्यासाठी 40.80 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले होते. विश्वगंगा व त्यावरील उपनद्यांसाठी तांदुळवाडी ते निंबादेवी संस्थानपर्यंतच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 13 किमी लांबीच्या 18 गावांसाठी 24.35 कोटी रुपये खर्चातून 35 सीएनबी बंधाऱ्यांच्या निर्मितीतून 1110 सघमी पाणीसाठ्यातून 290 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणल्याने नियोजन करण्यात आले होते. क्लिक करा- अकोल्यातील ‘तो’ दुसरा कोरोना संशयित वाशीमचा पाणी अडविण्याचा व जीरविण्याच्या प्रक्रियेला बाधा

दुसऱ्या टप्प्यात निंबादेवी ते काळेगाव पर्यंतच्या 19 किमीच्या 19 गावांसाठी 31 सीएनबी बंधाऱ्यांसाठी 24.55 कोटी रुपयांची तरतूद करून 954 सघमी पाणीसाठ्यातून 236 हेक्टर जमीनीचे संरक्षीत सिंचन करण्याचे नियोजन झाले होते. प्रत्यक्षात मात्र या सर्व कामापैंकी फक्त गेल्यावर्षात निंबादेवी, निमखेड, मेंढळी, कोकलवाडी, वरखेड व लासुरा येेथे एकूण सहा बंधारे घेऊन कामे केली आहेत. अगोदरच्या 67 बंधाऱ्यापैकी काही बंधाऱ्यांची उंची वाढवून बंधाऱ्यांची संख्या कमी करण्यात आली असून, दीड मीटरच्या ऐवजी तीन मीटर उंची केली गेल्याने निम्म्या बंधाऱ्याची संख्या कमी झाली आहे. एकीकडे शासन मोठा गाजावाजा करून पाणी अडवा पाणी जीरवासाठी जीवाचे रान करत आहेत. मात्र, नदी पुनर्जीवनाच्या कामांना पाहिजे ती गती देत नसल्याने पाणी अडविण्याचा व जीरविण्याच्या प्रक्रियेला बाधा पोहचली आहे. जिल्ह्यातील काही तालुक्यात पर्जन्यवृष्टी ही बेभरवश्याची असल्याने येथील शेतकऱ्यांच्या बागायतीला पहिलेच पाहिजे ती चालना आतापर्यंत मिळू शकली नाही. नद्या आहेत पण प्रकल्पाची वानवा असल्याने व पाणी अडविण्याचे स्रोत अपुरे असल्यामुळे नद्यातील पाणी हे पावसाळ्यात वाहून जात आहे. सिंचनाचे स्वप्न भंगणार

नदी पुनर्जीवन कार्यक्रमात विश्वगंगेवर यावर्षी फक्त सहा बंधाऱ्यांची निर्मिती झाली असून, तांदुळवाडी पासून डोलखेडपर्यंत एकही बंधारा घेण्यात न आल्याने येथील शेतकऱ्यांचे सिंचनाचे स्वप्न भंगणार आहे. यासाठी चालू वर्षात प्रस्तावित ठिकाणी बंधारे होणे आवश्यक आहेत.

