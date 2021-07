पावसामुळे रस्ते गेले चिखलात, ग्रामस्थ भोगताहेत नरकयातना

परतवाडा (जि. अमरावती) : सध्या सुरू असलेल्या पावसाने (amravati rain) अनेक भागांतील रस्ते चिखलात गेले तर पायाभूत सुविधांअभावी मागील आठ-दहा वर्षांपासून ग्रामस्थांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. असे असतानाही लोकप्रतिनिधी कुठे गायब आहेत? असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत. (roads are muddy due to heavy rain in paratwada of amravati)

कांडली ग्रामपंचायतमधील रश्मीनगर, पांडुरंगनगर यांसह अन्य भागात पायाभूत सुविधा नसल्याने येथील ग्रामस्थांना मागील दहा ते पंधरा वर्षांपासून नरकयातना सोसाव्या लागत आहेत. सध्या सुरू असलेल्या पावसाने रस्ते चिखलात गेले, तर नाल्यांअभावी ठिकठिकाणी गटारगंगा साचलेली आहे. यामुळे तेथील ग्रामस्थांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ग्रामस्थांना चिखलातून वाट काढावी लागत आहे. आतातरी लोकप्रतिनिधींनी व संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देऊन लवकरात लवकर उपाययोजना कराव्या तसेच रस्ते दुरुस्त करावे. मुरूम टाकून पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून पुढे येत आहे.

कांडली गावात जवळपास साडेतीन किलोमीटरचे रस्ते मंजूर असून यावर निधीही उपलब्ध आहे. अंदाजपत्रक बनवणे सुरू असून लवकरच टेंडर होऊन काम सुरू होणार आहे. -राजकुमार पटेल, आमदार.

चिखलात गेलेल्या रस्त्यावर मुरूम टाकण्यासंदर्भात जिल्हापरिषदेकडे पाठपुरावा सुरू आहे. गावात स्वच्छता मोहीम राबवावी, जंतुनाशक फवारणी व धूरळणी करण्यासाठी ग्रामपंचायत सचिवांना सूचना करणार आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहे. -पार्वती काठोळे, जि. प. सदस्य अमरावती.

अनेक भागांतील रस्ते चिखलात गेले आहेत. नागरिकांना कमालीचा त्रास सोसावा लागत असताना लोकप्रतिनिधी काय करीत आहेत? हाच प्रश्न उपस्थित होतो. आतातरी लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देऊन मुरूम टाकून रस्ते दुरुस्त करावे तसेच आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. -गजानन घोगे, उपतालुका प्रमुख शिवसेना.