नागपूर : मध्यप्रदेशातून येणाऱ्या वाहनातून पाच लाख जप्त

सावनेर (जि. नागपूर) : महाराष्ट्र मध्यप्रदेशाच्या सीमेवरील खुर्सापार चेकपोस्ट येथे विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेचे एसएसटी पथकाच्या तपासणी दरम्यान एका वाहनातून पाच लाखांची रोख जप्त करण्यात आली. ही कारवाई शनिवारी सायंकाळी ५.४५ वाजता केली. बैतुलहून नागपूरकडे वाहनातून येणारे तेजस पटेल व वरुण चौहान (दोघेही रा. नागपूर) येत असताना त्यांच्या गाडीत असलेल्या निळ्या बॅगमध्ये पाच लाख रुपये आढळून आले. ही रक्कम त्यांनी प्रतिक निनावे यांच्याकडून हातउसने घेऊन आैषधी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आणल्याची माहिती दिली. कारवाईत जप्ती केलेली रक्कम रितसर पंचमाना करून सावनेर तहसील कोषागारात जमा करण्यात आली आहे. ही कारवाही तहसीलदार दीपक करांडे, नायब तहसीलदार चैताली दराडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एसएसटी पथक क्रंमाक ९ चे संजय सावरकर, दिलीप टेंभेकर, डांगोरे, राजेंद्र उबाळे , पंकज बल्की, निशांत पोटवार व संपूर्ण टिमने केली.

