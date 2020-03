विवाहात कोणी बांधतात फेटे, कोणी घेतात शेले या नवदाम्पत्याची मात्र वेगळीच तऱ्हा

नवेगावबांध/ बोंडगावदेवी ( जि. गोंदिया) : कोरोना विषाणूचा वाढता प्रसार. जिल्हा प्रशासनाने गर्दी टाळण्याचे केलेले आवाहन. आधीच विवाहाची तारीख निश्‍चित झालेली. पत्रिकांचेही झालेले वाटप. मग अशावेळी वर व वधू पित्याने करायचे काय? मात्र अनेकांनी यावर उपाय शोधून काढले आहेत. यातही स्वतः पुढाकार घेत अर्जुनी मोरगाव तालुक्‍यातील दाभना ग्रामपंचायत व पंचायत समितीने मास्कचे निशुल्क वितरण करीत नवदाम्पत्याना विवाहबंधनात अडकविले. उल्लेखनीय म्हणजे वर, नववधू व वऱ्हाडी लग्नसोहळ्यात मास्क बांधूनच होते.

कोरोना विषाणूने विदर्भाच्या भूमीत पाय रोवले आहे. या विषाणूच्या नायनाटासाठी अजूनतरी औषध उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्रतिबंध हाच उपाय म्हणून जिल्हा प्रशासनाकडून जनजागृती केली जात आहे. याला जिल्हाभरात चांगला प्रतिसादही मिळत आहे. प्रत्येकजण वैयक्तिक स्वच्छतेसह आजूबाजूचा परिसरदेखील स्वच्छ ठेवत आहे. मागील पंधरा दिवसांपूर्वी जिल्हा प्रशासनाने लग्न असो वा अन्य समारंभ या ठिकाणी गर्दी टाळण्याचे आवाहन केले. लग्न समारंभ साध्या आणि मोजक्‍याच वऱ्हाड्यांच्या उपस्थितीत पार पाडावे, असेही सुचविले. जिल्हा प्रशासनाच्या या आवाहनाला साद देत दाभना ग्रामपंचायत व पंचायत समितीने कोरोना विषाणूवर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून मास्क निःशुल्क वितरण करण्याचा विडा उचलला.

दरम्यान, दाभना अरततोंडी येथील मीराबाई देविदास प्रधान यांची जेष्ठ कन्या अश्विनी ही वधू, तर भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर तालुक्‍यातील पारडी मुर्झा येथील गुलाब किरसान यांचे चिरंजीव शरद यांचा विवाह वधू मंडपी दाभना येथे आज, गुरुवारी दुपारी पार पडला. सविस्तर वाचा - किलोभर पीठ, किलोभर तांदुळ घेतले उधारीवर, कोरोनामुळे हातातोंडाची भेट कठीण तत्पूर्वी, सरपंच डॉ. दीपक रहेले व विस्तार अधिकारी अनुपकुमार भावे यांनी वधू व वराच्या कुटुंबियांशी आधीच संपर्क साधून सदर विवाहसोहळा हा कमीतकमी लोकांमध्ये साजरा करण्याकरिता समुपदेशन केले होते. सर्वांच्या सहकार्याने अतिशय अल्प उपस्थितीत विवाह सोहळा संपन्न झाला. वर, नववधू व वऱ्हाडी यांना मास्क देण्यात आले होते.

या वेळी सरपंच डॉ. दीपक रहेले, विस्तार अधिकारी अनुपकुमार भावे, उपसरपंच व सर्व सदस्य उपस्थित होते. या उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

