ग्रामसेवकांचे आंदोलन मिटविण्यासाठी सरपंच सरसावले

जलालखेडा : ग्रामसेवकांनी 22 ऑगस्टपासून कुलूपबंद, बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनात नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामसेवकही सहभागी असल्याने गावांची विकासकामे खोळंबली आहेत. यावर शासनाने त्वरित तोडगा काढून हे आंदोलन मिटविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी नागपूर जिल्हा सरपंच संघटनेने केले असून याबाबतचे निवेदन नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात नागपूर जिल्हा सरपंच सेवा महासंघाने मागणी केली आहे की, राज्यातील ग्रामसेवकांनी सुरवातीला स्थानिक पातळीवर वर आंदोलन केले. पण, त्यांच्या मागण्या न झाल्याने 22 ऑगस्टपासून कुलूपबंद, बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. यामुळे नागपूर जिल्हाच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींचे कामकाज, विकासकामे ठप्प पडले असून ग्रामविकासावर विपरीत परिणाम होत आहे. गावातील विकासकामे रखडली आहेत. निधी खर्च झाला नाही, तर तो निधी परत जाण्याची शंक्‍यात आहे. आंदोलनामुळे ग्रामविकास व गावातील नागरिक एकप्रकारे भरडल्या जात आहेत. सरपंच यांना गावकऱ्यांच्या सोबत राहून विकासकामे वेळेवर पूर्ण करायची असते, त्यामुळे राज्यातील ग्रामसेवक युनियनचा संप तत्काळ मिटविण्यात यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

यावेळी सरपंच सेवा महासंघाच्या नागपूर जिल्हाध्यक्षा प्रांजलताई वाघ, जिल्हा सरचिटणीस मनीष फुके, प्रवीण दहेकार, संजय कामडी, मनीष फुके, नरेश गोर, राजू चौधरी, नीलेश शेठे, गणेश नाकाडे, रूपेश मुंदाफळे, सुधाकर घाघरे, रितेश पर्बतकर व जिल्ह्यातील सरपंच व उपसरपंच उपस्थित होते.

ग्रामसेवक सरपंचाचा सहकारी

ग्रामसेवकांच्या समान काम व समान पगार, वेतन श्रेणीप्रमाणे पदोन्नती, मोठ्या ग्रामपंचायतीमध्ये जास्त कर्मचारी, अतिरिक्त कामे कमी करणे अशा रास्त मागण्या मंजूर करण्यात याव्या, गावाचा कारभार चालविण्यासाठी ग्रामसेवक सरपंचाचे सहकारी आहेत, असे यावेळी सरपंचांनी सांगितले.

