Wild Animal Attack: रानगव्याच्या हल्ल्यात महिला ठार, तरुणी जखमी; पेंढरी शिवारातील संतप्त नागरिकांचा वनपरिक्षेत्र कार्यालयाला घेराव

Overview of the Wild Animal Attack: सावनेर तालुक्यातील पेंढरी शिवारात रानगव्याच्या हल्ल्यात २९ वर्षीय रेश्मा धुर्वे यांचा मृत्यू, तर १६ वर्षीय तरुणी गंभीर जखमी. पोलिस तपास सुरू असून वन विभागाने कुटुंबाला अनुदान दिले.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
खापा : सावनेर तालुक्यातील पेंढरी शिवारात रानगव्याच्या हल्ल्यात एका महिलेचा मृत्यू झाला, तर एक तरुणी गंभीर जखमी झाली. ही घटना बुधवारी (ता.११) दुपारी दीड वाजताच्या सुमारास घडली.

