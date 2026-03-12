Wild Animal Attack: रानगव्याच्या हल्ल्यात महिला ठार, तरुणी जखमी; पेंढरी शिवारातील संतप्त नागरिकांचा वनपरिक्षेत्र कार्यालयाला घेराव

खापा : सावनेर तालुक्यातील पेंढरी शिवारात रानगव्याच्या हल्ल्यात एका महिलेचा मृत्यू झाला, तर एक तरुणी गंभीर जखमी झाली. ही घटना बुधवारी (ता.११) दुपारी दीड वाजताच्या सुमारास घडली..रेश्मा विकेश धुर्वे (वय २९ वर्ष, रा. पेंढरी) असे मृत महिलेचे नाव असून तिला चार वर्षांची मुलगी व दोन वर्षांचा मुलगा आहे. या घटनेमुळे दोन्ही बालकांच्या डोक्यावरून आईचे मायेचे छत्र हरपले. निशा केशव इवनाती (वय १६ वर्ष, रा. बोरिया, बिछावा जिल्हा छिंदवाडा, मध्यप्रदेश ह. मु. पेंढरी) ही तरुणी गंभीर जखमी झाली..मिळालेल्या माहितीनुसार रेश्मा धुर्वे व निशा इवनाती या कल्लू कनोजे यांच्या शेतात कापूस वेचण्यासाठी गेल्या असताना अचानक रानगव्याने हल्ला केला. महिलेचा जागीच मृत्यू झाला, तर तिला वाचवताना निशा जखमी झाली..तिच्यावर नागपूर येथे उपचार सुरू आहेत. घटनेची माहिती मिळताच खापा पोलिस ठाणेदार किशोर भुजाडे व उपविभागीय पोलिस अधिकारी सागर खर्डे घटनास्थळी पोहोचले. खापा आरएफओ विजय गंगावणे यांनी मृतकाच्या कुटुंबाला २५ लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले..Chandrapur Tiger Attack: वाघाच्या हल्ल्यात महिला, वृद्ध ठार; सोमनाथ प्रकल्प, पद्मापूर येथील घटना.पुढील कारवाई महेश कुथे व वनरक्षक करत आहेत. हितेश बनसोड यांच्या रुग्णवाहिकेने मृतदेह सावनेर येथे पाठविण्यात आला. नागरिकांनी जंगली जनावरांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.