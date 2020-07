लॉकडाऊनमुळे घरोघरी आई-बाबांचीच शाळा

मांजरखेड (अमरावती) : राज्यात हळूहळू जनजीवन पूर्वपदावर येत आहे. परंतु खबरदारी म्हणून शाळा अजूनही बंद आहेत. विद्यार्थ्यांचा घरुनच ऑनलाईन्‌ अभ्यास सुरू आहे. पालक आपापल्या मुलांचा अभ्यास करून घेत आहेत आणि त्यामुळे काही पालकांची शिक्षक होण्याची इच्छा यानिमित्ताने पूर्ण होते आहे. मात्र काही पालकांनी शिक्षकांची भूमिका निभावणे वाटते तेवढे सोपे नसल्याचे मान्य केले आहे. एकंदरीत लॉकडाउनच्या काळात घरोघरी आई- बाबांची शाळा सुरू असून यात मुलेच लॉकडाउन झाली आहेत. शाळेत निरनिराळ्या विषयांना निरनिराळे शिक्षक असतात. त्यातले काही आवडते व काही नावडते असतात,आता मात्र पूर्ण वेळ सगळ्या विषयांना एकच शिक्षक आणि ते म्हणजे आई-वडील. घरच्या घरी सुरू झालेल्या ऑनलाइन शिक्षणाच्या निमित्ताने आई-वडिलांना शिक्षक म्हणून आपली भूमिका निभवावी लागत आहे. शाळेत मित्र भेटतात. त्यांच्या गंमती जंमतीद्वारे शिक्षण कसे होते हे कळतच नाही, परंतु पालकांच्या निगराणीखाली होणाऱ्या शिक्षणामुळे मुले कंटाळली आहेत. ऑनलाइन शिक्षणाच्या नावाखाली काही माध्यमिक स्तरावरील शाळा जरी मोबाईल व विविध ऍप्सद्वारे सुरू झाल्या असल्या तरी आभासी शिक्षणामुळे काही विद्यार्थी मात्र प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे लॉकडाउन झाले आहेत. मज आवडते मनापासुनी शाळा

मोबाईलद्वारे शिक्षण घेण्याचा मला कंटाळा आला असून खरी मजा शाळेत येते. मित्रांसोबत खोड्या करत, सोबत डबा सोबत खाण्याची खूप आठवण येत आहे, असे गुंजन बारबुद्धे या विद्यार्थिनीने सांगितले. शिक्षकांची भूमिका निराळीच

शाळेत शिक्षणासाठी उपयुक्त वातावरण असते. विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षकांबद्दल आदरयुक्त भीती असते. घरी मात्र मुलांचा शिक्षणापेक्षा खेळण्यावर भर असतो. स्वतःचे कामकाज व नोकरी सांभाळून एकाच वेळी दोन मुलांचा अभ्यास घेणे कठीण होते. शिक्षकांचे काम नक्कीच वेगळे व प्रभावशाली असल्याचा अनुभव कोरोनामुळे आल्याचे पालक डॉ. मीनाक्षी व्यवहारे यांनी सांगितले. सविस्तर वाचा - आयुक्‍त मुंढेंना आता कोणी दिला इशारा? प्रत्येक मुल विशेष

या कठीण कालावधीत मुलांचे मानसशास्त्र सांभाळताना काळजी घेणे गरजेचे आहे. मुलांसंदर्भात जास्त घाबरून न जाता त्यांच्याकडून अति अपेक्षा करणे योग्य नाही. त्यांची कोणाशीही तुलना किंवा स्पर्धा करण्यापेक्षा स्वतःशीच स्पर्धा करावी लागणार आहे. मुलांच्या प्रत्येक विषयात पालकांनी ढवळाढवळ न करता त्याला काय करू नये, ऐवजी काय करावे या संदर्भाने संवाद साधावा. कारण प्रत्येक मुलं वेगळे असून प्रत्येक मुलं हे विशेष असते.

डॉ. प्रशांत गावंडे, ज्येष्ठ अधिव्याखाता, यवतमाळ.

