"ती' कॉलेजला जात होती आणि झाला घात... 

धामणगाव रेल्वे (जि. अमरावती) : एकतर्फी प्रेमातून येथील माताजी मंदिराजवळील स्व. दादाराव अडसड व्हॉलिबॉल पटांगणात सोमवारी (ता. 6) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास एका युवकाने बारावीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीचा धारदार चाकूने भोसकून खून केला. त्यानंतर त्यानेही स्वतःवर वार करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

प्रणिता कोंबे

तिच्यावर सपासप केले 13 वार प्रणिता दिलीप कोंबे (वय 17, रा. जुना धामणगाव) असे मृत विद्यार्थिनीचे, तर सागर तितुरमारे (वय 28, रा. दत्तापूर) असे खून करणाऱ्या युवकाचे नाव आहे. प्रणिता सोमवारी सकाळी दहा वाजताच्या सुमारास घरून महाविद्यालयात जाण्याकरिता निघाली. सकाळी साडेअकरा वाजता माताजी देवस्थाननजीक स्व. दादाराव अडसड हॉलिबॉल मैदानात प्रणिता व सागर आमने-सामने आले. दरम्यान, त्यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली. त्याचवेळी सागरने धारदार शस्त्राने प्रणिताची छाती, पोट, कंबर व हातावर सपासप 13 वार केले. त्यामुळे ती जमिनीवर कोसळली. अवश्‍य वाचा- पीकविमा कंपनीची बघा लबाडी; नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ सागरनेही केला आत्महत्येचा प्रयत्न प्रणिताचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. त्यानंतर सागरनेही त्याच शस्त्राने स्वतःच्या डोक्‍यावर व पोटावर वार करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्यात तो गंभीर जखमी झाला आहे. दत्तापूर पोलिसांसह नागरिकांनी जखमी सागरला ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. येथून त्याला यवतमाळला हलविले. महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीच्या हत्येमुळे धामणगावरेल्वेत खळबळ उडाली आहे. जखमीस बघण्यासाठी नागरिकांनी ग्रामीण रुग्णालयात गर्दी केली होती. प्रणिताच्या मृतदेहाची उत्तरीय तपासणीनंतर तिच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. प्रणिताच्या पालकांनी काही दिवसांपूर्वी केलेल्या तक्रारीवरून दत्तापूर पोलिस ठाण्यात सागरविरुद्ध 363 अन्वये गुन्हा दाखल झाला होता. माथेफिरूंना आवर केव्हा घालणार? प्रणिता कोंबे या विद्यार्थिनीच्या खुनामुळे समाजमन सुन्न झाले आहे. दुसरीकडे शाळा सुटण्याच्या वेळी शास्त्री चौकातून कॉलेज मार्गावर मुलींच्या छेडखानीच्या घटना वाढल्या आहेत. अशा माथेफिरूंविरुद्ध कारवाई करून त्यांना आवर घालणे गरजेचे असल्याचे मत घटनेनंतर अनेकांनी व्यक्त केले. दिवसाढवळ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा धामणगावात क्रूरपणे खून करण्यात आल्याने पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तक्रारपेटी तक्रार टाकायला संधीच मिळाली नाही अत्याचार होतोय! तक्रारपेटीचा वापर करा. आपली तक्रार आपण आपले नाव न टाकता निनावी नोंदविण्यासाठी शहरातील अनेक शाळा व महाविद्यालयांत पोलिस विभागातर्फे "सुलभता' तक्रार निवारण पेट्या लावण्यात आल्या आहेत. येथील से. फ. ला. हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयात ही तक्रारपेटी शनिवारी (ता. 4) लावण्यात आली होती. या पेटी लावतेवेळी प्रणिता तेथे होती. पण ती स्वतःची तक्रार त्यातून करू शकली नाही.

