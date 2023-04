Shegaon Kachori : बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव हे गाव अनेक गोष्टींसाठी प्रसिद्ध आहे. कधी शेगावचे संत गजानन महाराजांचे मंदिर तर कधी शेगावची प्रसिद्ध कचोरी. शेगावमध्ये येणारा प्रत्येक व्यक्ती शेगावच कचोरी चाखल्याशिवाय राहत नाही.

आता शेगावच्या कचोरीचे फॅन असलेल्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आता शेगावची कचोरी रेल्वेतही मिळणार आहे. होय. रेल्वे कोच रेस्टॉरंटमध्ये या कचोरीचा आस्वाद तुम्हाला घेता येणार आहे. (Shegaon Kachori now available in railway well known for Fast Food in Buldhana)

रेल्वे विभागाने हा कचोरीप्रेमींसाठी मोठा निर्णय घेतलाय. रेल्वे विभागाने शेगाव रेल्वे स्थानकात एक रेल्ने कोच रेस्टॉरंट उभारले असून तिथे शेगावची कचोरी उपलब्ध करून दिली आहे. या रेल्वे कोच रेस्टॉरंटचे उद्धाटन १ मे महाराष्ट्र दिनी होणार आहे. विशेष म्हणजे या कचोरीची सेवा चोवीस तास उपलब्ध असणार.

देशाची फाळणी झाल्यानंतर १९५० च्या सुमारास एक पंजाबचे गृहस्थ शेगावात स्थायिक झाले तेव्हा पोट्यापाण्यासाठी त्यांनी कचोरीचा व्यवसाय सुरू केला. तीच कचोरी नंतर तिच्या चवीमुळे प्रसिद्ध कचोरी झाली आणि आज शेगावची प्रसिद्ध कचोरी म्हणून ओळखली जाते.

आधी ही कचोरी रेल्वेतही मिळत असे मात्र मागील दहा पंधरा वर्षापूर्वी या कचोरीची रेल्वेत विक्री करण्यास रेल्वे विभागाने मनाई केली होती. त्यामुळे रेल्वेतही कचोरी मिळायची नाही पण आता पुन्हा एकदा ही कचोरी रेल्वेत परतली आहे.