धक्कादायक...जिल्ह्यात स्क्रब टायफसचे रुग्ण आढळला

अकोला ः स्क्रब टायफसचा जिल्ह्यात एक रुग्ण आढळला असून, त्याच्यावर सर्वोपचार रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मूर्तीजापूर तालुक्यातील एका 22 वर्षीय युवकाला या आजाराची लागण झाली आहे. त्याची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याची माहिती वैद्यकीय सूत्रांनी दिली आहे. झुडूप तसेच गवतातील चिगर किंवा सूक्ष्म कीटक चावल्याने हा आजार होतो. दोन वर्षापूर्वी विदर्भात मोठ्या संख्येने स्क्रब टायफसचे रुग्ण आढळले होते. गवत किंवा झुडूपात आढळणारे ट्रॉम्बिक्युलीड माइटचे लारव्हे अर्थात पिसवा, चिगर किंवा सूक्ष्म कीटक चावल्यामुळे ‘ओरिएन्टा सुसुगामुशी’ नावाचे जंतू मानवी शरीरात प्रवेश करतात व स्क्रब टायफसची लागण होते.

मूर्तीजापूर तालुक्यातील एका गावातील 22 वर्षीय युवकाचा स्क्रब टायफसचा अहवाल पॉझीटीव्ह आल्याने सर्वोपचार रुग्णालयात त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्याची प्रकृती सध्या स्थिर असून, खबरदारीचा उपाय म्हणून तो ज्या भागात राहतो तेथील गवत आणि झुडूपांवर डीडीटी पावडरची फवारणी करण्यात आली आहे. शिवाय युवकाच्या घरातील सदस्यांना तीन दिवसांची प्रतिबंधात्मक औषधे देण्यात आली आहेत. स्क्रब टायफसची लक्षणे

सूक्ष्म कीटक चावल्यानंतर सुमारे पाच ते वीस दिवसात या आजाराची लक्षणे दिसतात. सुरुवातीला ताप, डोकेदुखी, हातपाय दुखणे, मळमळ, उलटी आदी लक्षणे दिसतात. त्यामुळे अनेक रुग्णांमध्ये मलेरिया किंवा डेंग्यूची शक्यता वर्तवली जाते. मात्र, चिगर ज्या ठिकाणी चावतो तेथे एक व्रण दिसतो. रक्त तपासणी, श्वसनाच्या लक्षणांवरून आजाराचे निदान करता येते. 22 वर्षीय युवकावर सर्वोपचार रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्याला स्क्रब टायफसची लागण झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्याची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून युवकाच्या घरातील सदस्यांना औषधे दिली आहेत.

- डॉ. विवेक पेंढारकर, जिल्हा हिवताप अधिकारी, अकोला.

