गोंदिया जिल्ह्यात आता आठवड्यातून तीन दिवसच दुकाने उघडणार; जिल्हावासींना बसला झटका

गोंदिया : कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे देशात 17 मेपर्यंत संचारबदी लागू करण्यात आली आहे. या बंदीकाळात जीवनावश्‍यक वस्तूंची दुकाने सुरू करण्याची वेळ व दिवसही निश्‍चित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे भविष्यात गोंदिया जिल्ह्यामध्ये कोणत्याही भागात कोरोना विषाणूचा संसर्ग झालेला रुग्ण आढळून आल्यास, अशा रुग्णांच्या संख्येच्या आधारावर जिल्ह्याची जोखीम निश्‍चित करण्यात येईल व नव्याने झोन पाडण्यात येतील, असे जिल्हाधिकाऱ्यानी सांगितले. एखाद्या ठरावीक भागात विषाणूचा संसर्ग झालेला रुग्ण आढळून आल्यास त्या ठरावीक भागासाठी वेगळा झोन निश्‍चित करण्यात येईल. अशा परिस्थितीत जोखमीच्या आधारावर दिलेली सूट प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये रद्द करण्यात येईल व नव्याने सूचना निर्गमित करण्यात येतील, असे सांगण्यात आले. जिल्ह्यात खालील सेवा विहीत कालावधीत सुरू राहतील अत्यावश्‍यक सेवांची दुकाने यापूर्वी दिलेल्या परवानगीनुसार दररोज सुरू राहतील. मात्र, उपरोक्त प्रतिबंधित सेवा, दुकाने, आस्थापना वगळता इतर सर्व प्रकारची दुकाने, आस्थापना दर बुधवार, गुरुवार व शुक्रवारी रोजी सकाळी 8 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत सुरू राहतील. त्यासाठी पासेस देण्याची गरज नाही.

एमआयडीसी क्षेत्रातील व इतर भागातील उद्योगधंदे सकाळी 7 ते रात्री 7 वाजेपर्यंत सुरू राहतील. या सर्व उद्योगांच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी पास बंधनकारक राहील.

अंत्यविधीसाठी जास्तीत जास्त 20 लोकांना परवानगी राहील. यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करणे व मास्क वापरणे आदी सुरक्षिततेच्या निर्देशांचे पालन करणे अत्यावश्‍यक राहील.

लग्न समारंभासाठी परवानगीबद्दल मुख्यालय तालुक्‍याबाबत उपविभागीय अधिकारी तथा ज्या तालुक्‍यात उपविभागीय कार्यालय नसेल त्या तालुक्‍यात संबंधित तहसीलदार हे परवानगी देतील. तसेच परवानगीमध्ये नमूद अटी व शर्तींचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक राहील.

वैद्यकीय सेवा (मेडिकलची दुकाने धरून) 24 तास सुरू राहतील. सर्व शासकीय, निमशासकीय व बॅंक अधिकारी, कर्मचारी यांना "आरोग्य सेतू' ऍप डाउनलोड करणे बंधनकारक राहणार आहे. जाणून घ्या : लॉकडाऊनमुळे परगावी अडकलेल्यांना मुळगावी पोहोचवण्याची व्हावी व्यवस्था सोशल डिस्टन्सिंगसाठी मार्किंग करणे बंधनकारक परवानगी दिलेल्या आस्थापना, दुकाने याठिकाणी सेवा देताना सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन होणे आवश्‍यक असून याकरिता आस्थापना, दुकानासमोर सहा फुटाच्या अंतराने मार्किंग करण्याची जबाबदारी संबंधित आस्थापनाधारक, दुकानदार यांची राहील. तसेच यामध्ये सेवा देताना मास्कचा वापर, वैयक्तिक स्वच्छता, सॅनिटायझरचा वापर बंधनकारक राहील. दुकानामध्ये अथवा आस्थापनामध्ये एकाचवेळी पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती असणार नाहीत, याची खबरदारी दुकानदार, आस्थापनाधारकाने घेणे आवश्‍यक आहे.

