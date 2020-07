युरियाचा तुटवडा; दहा दिवसांत सात हजार मेट्रिक टनाचा पुरवठा 

यवतमाळ : यंदा ऐन खरीप हंगामाच्या प्रारंभीच जिल्ह्यात युरियाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. मागणीपेक्षा पुरवठा कमी असल्यामुळे तूट निर्माण झाली आहे. गेल्या दहा दिवसांत सात हजार मेट्रिक टन युरिया प्राप्त झाला असला तरी तुटवडा मात्र भरून निघणार नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांची ओरड कायमच राहणार असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. हे वाचा — अबे, मंगळवारपासून श्रावण लागते ना, मंग मारनं ताव चिकन-मटणावर... आतापर्यंत जिल्ह्याला 24 हजार मेट्रिक टन युरिया प्राप्त झाला आहे. शेतकऱ्यांची मागणी पाहता पुरवठा कमीच आहे. त्यामुळे युरियाचा तुटवडा कायम असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात यंदा नऊ लाख हेक्‍टरवर खरीप हंगामाची पेरणी झाली आहे. त्या अनुषंगाने बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके आदींचे नियोजन कृषी विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आले होते. असे असले तरी सुरुवातीला सोयाबीन बियाण्यांचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाला होता. सोयाबीनचा निर्माण झालेला तुटवडा कृत्रिमरित्या कृषी केंद्रचालकांनी केल्याची बाब उघडकीस आली आहे. शेतकऱ्यांनी मिळेल त्या कंपनीच्या बियाण्यांची लागवड केली. मात्र, सोयाबीनचे बियाणे उगवलेच नाही. एकूण परिस्थितीला तोंड देणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता युरियाची अडचण भासत आहे. सध्या जिल्ह्यात युरियाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. आतापर्यंत जिल्ह्याला 24 हजार मेट्रिक टन युरिया उपलब्ध झाला आहे. गतवर्षी युरियाची कमतरता शेवटी शेवटी भासलीच होती. यंदा सुरुवातीलाच युरियाचा तुटवडा आहे. तो कृत्रिम असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. सुरुवातीला युरियाचे लिंकिंग केल्याचे शेतकरी सांगतात. अशा परिस्थितीत कृषी विभाग, आरसीएफ कशा पद्धतीने नियोजन करणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे, कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या दौऱ्यात युरियाची मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. जिल्ह्याला आतापर्यंत 24 हजार मेट्रिक टन युरिया प्राप्त झाला आहे. शेतकऱ्यांकडून मागणी वाढली आहे. त्यांनी घाई करू नये, तुटवडा असला तरी सर्वांना युरिया उपलब्ध होईल, असे कृषी विकास विकास अधिकारी राजेंद्र धोंगडे यांनी सांगितले. कृषिमंत्र्यांच्या आश्वासनाने युरिया

या महिन्याच्या सुरुवातीला कृषिमंत्री दादाजी भुसे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते.त्यांना युरियाचा तुटवडा असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली. दरम्यान, त्यांनी आठ दिवसांत युरिया उपलब्ध करून देऊ असे आश्‍वासन दिले होते. त्यानंतर सात हजार मेट्रिक टन युरिया प्राप्त झाला आहे. -संपादन : चंद्रशेखर महाजन

