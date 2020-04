Video: साहेब, पोंगे विकले नाहीत तर परिवाराची भूकच होईल ‘लॉकडाउन’

अकोला ः घरातील एकमेव पुरुष मणक्याच्या आजारामुळे अंथरुणांवर पडून आहे. सून चार घरची धुणी-भांडी करून वृद्ध सासूला पोंगे तळून विक्रीसाठी देते. या महामारीच्या काळात पोंगे विकले नाही अन् घरी बसले तर अख्या परिवाराची भूकच ‘लॉक’ होऊन जाईल त्यामुळे परिवारासाठी हे करावेच लागते. ही व्यथा आहे जयहिंद चौकात तोंडाला हात रुमाल बांधून पोंगे विकणाऱ्या एका सत्तर वर्षीय वृद्ध महिलेची. अंगावर थिगळं असलेली साडी, वय वर्ष सत्तरीच्या जवळपास असलेली सुधा अनंत डोंगरे नामक एक वृद्ध महिला जयहिंद चौकात पोंगे आणि शेवाळ्या विकत आहे. पोंगे, शेवाळ्या विक्रीतून मिळेल त्या उत्पन्नातून ही वृद्ध चार ते पाच जण असलेल्या कुटुंबाचा गाढा ओढत आहे. कोरोना विषाणूचा फैलाव होऊ नये म्हणून सरकारने उपाय-योजना म्हणून लॉकडाउन केले खरे मात्र, हातावर पोट असणाऱ्यांना दर दिवसाला मोठ्या संघर्षाला सामोरे जावे लागत असल्याचे मूर्तिमंत उदाहरण या वृद्धेच्या व्यथेवरून दिसून येते. मुलाला मणक्याचा आजार अन् नातीची मिळाली साथ

सुधा अनंत डोंगरे या वृद्ध महिलेला एक मुलगा आहे. मात्र, त्याला मणक्याचा आजार झाला असल्याने तो काही वर्षापासून अंथरुणांवर खिळून आहे. घरातील कर्ता पुरूषच अंथरुणावर असल्याने परिवाराची जबाबदारी साहजिकच महिलांवर येऊन पडली आहे. तेव्हा या वृद्ध महिलेला त्यांच्या सुनबाई, एक नात या मदत करीत असून, चार घरची धुणी-भांडी करून पोंगे तळणे, शेवाळ्या करण्याची मदत करून आजीला साथ देत आहेत. तुम्हीही करू शकता मदत

कोरोना विषाणूच्या या महामारीत अनेक दानशूर पुढे येऊन सढळ हाताने मदत करीत आहेत. मात्र, अद्यापही काही गरजू परिवारापासून वंचित असल्याची स्थिती आहे. तेव्हा शहर आणि परिसरातील दानशूर व्यक्तींनी या वृद्धेला जमेल त्या प्रकारे मदत केल्यास या कुटुंबाची सिदाआट्याची समस्या सुटेल ऐवढे मात्र खरे.



