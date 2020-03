म्हणे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी...मग कशी होते लूट?

वर्धा : सध्या बाजारात तूर आणि चना मोठ्या प्रमाणात येत आहे. या दोनही शेतपिकांकरिता शासनाने हमीदर ठरवून दिला आहे. असे असताना व्यापाऱ्यांकडून कमी दरात हा शेतमाल खरेदी करण्यात येत आहे. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. याला सरकारचे आयात निर्यात धोरण जबाबदार असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. सरकारने वेळीच पावले उचलली नाही तर हे धोरण शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला आहे. अवश्य वाचा - नागपुरात गँगवॉर; चाचल्या गोळ्या... शेती हा विषय राज्याचा आहे. त्याचे निर्णय घेण्याचे अधिकार मात्र केंद्राला आहेत. यामुळे या देशात शेतकऱ्याचा फुटबॉल झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. केंद्र शासनाने तुरीकरिता 5 हजार 800 आणि चन्याकरिता 4 हजार 800 रुपये हमीदर दिला आहे. हा दर शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित आहे. पण, तसे होत नाही. व्यापारी सरासरी पाच हजार रुपयांत तूर आणि 3 हजार 800 रुपयांत चन्याची खरेदी करीत आहेत. यात शेतकऱ्यांची लूट होत आहे.

ही लूट थांबवून हमीदरात शेतमाल खरेदी करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. याकरिता शासनाकडून व्यवस्था करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. पण, ही व्यवस्था अटी आणि नियमांच्या जाचामुळे शेतकऱ्यांकरिता त्रासाची ठरत आहे. यामुळे शेतकरी मिळेल त्या दरात आपला शेतमाल विकून नुकसान सहन करीत असल्याचा आरोप त्यांच्याकडून करण्यात आला आहे.

देशाच्या आयात आणि निर्यात धोरणात दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांना हमीदर मिळेल, याची जबाबदारी शासनाने घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा येत्या दिवसांत शेतकऱ्यांना शेती करणे परवडणार नाही. यामुळे शासनाने वेळीच उपाय करून मार्ग काढण्याची मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली आहे. 4 हजार 800 रुपयांत तूरडाळीची आयात तूरडाळीची आयात 4 हजार 800 रुपयांत होत आहे. एवढ्या कमी दरात डाळीची आयात होत असल्याने कोणता व्यापारी तुरीला हमीदर देईल. ही साधी गोष्ट शासनाच्या लक्षात येत नाही. साखरीच्या आयातीच्या वेळी शासनाकडून कर लावण्यात येतो. निर्यातीच्या वेळी सबसिडी देण्यात येते. मग, हा नियम इतर शेतमालांबाबत शासन का लावत नाही, असा प्रश्‍नही त्यांनी केला आहे. पंतप्रधानाना पाठविले निवेदन शेती क्षेत्राची होत असलेली दयनिय अवस्था, आणि यावर लवकरच तोडगा काढण्यात यावा, यासाठी शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरे, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना पत्र पाठविले आहे. सरकारचे आयात निर्यातचे धोरण चुकीचे आहे. त्यामुळे शेतकर्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. सरकारने वेळीच सावध होणे गरचेचे आहे. येणारा काळही शेतकऱ्यांसाठी मोठा कठीण आहे. यातून शेतकऱ्यांनी बोध घेणे आवश्‍यक आहे.

-विजय जावंधिया,कृषी अभ्यासक

